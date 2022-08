Santé mondiale : Bill Gates félicite la Corée du Sud

Bill Gates a livré un discours devant la commission parlementaire du budget de l'Assemblée nationale de la Corée du Sud. Le fondateur de Microsoft a salué les "fantastiques" réalisations de ce pays dans le domaine de la santé mondiale.

Bill Gates : "La Corée est prête à être un chef de file dans ce travail"

Au cours de son intervention devant la commission parlementaire du budget de l'Assemblée nationale sud-coréenne, le mardi 16 août 2022, Bill Gates a demandé à la Corée du Sud à oeuvrer afin de devenir un "leader" dans le domaine de la coopération au niveau de la santé mondiale, écrit l'agence de presse Yonhap News. "La Corée est prête à être un chef de file dans ce travail", a dit le cofondateur de Microsoft, qui n'a pas hésité à mettre en exergue les "capacités exceptionnelles de fabrication de vaccins, de fabrication de vaccins, de fabrication de diagnostic, de R&D et de diagnostic".

"C'est un moment de crise pour la santé mondiale et c'est également un moment fantastique pour notre fondation de renforcer le partenariat avec la Corée. Fournir de bonnes idées pour de nouveaux outils et plus de ressources pour aider ceux qui en ont besoin le plus", a laissé entendre Bill Gates. Il a aussi exprimé son ardent désir d'établir un partenariat avec la Corée du Sud, car "c'est la bonne chose à faire et c'est la chose intelligente à faire".

Par ailleurs, le richissime américain a demandé à la Corée du Sud à accroitre le financement pour l'amélioration des conditions de santé des populations dans les pays pauvres non sans chercher à savoir si le pays hôte est disposé à augmenter son aide internationale à hauteur de 1,3 % du PIB.

Pour leur part, les législateurs sud-coréens ont pris l'engagement de "jouer un rôle de premier plan dans la réponse aux pandémies mondiales en élargissant sa participation aux fonds du CEPI à partir de l’année prochaine".