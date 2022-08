Elon Musk étonné du rachat annoncé de Manchester United

Le rachat de Manchester United, dernier de Premier League après deux journées, n’était qu’une blague du milliardaire Elon Musk.

Manchester United pèse un peu plus de 2 milliards de dollars à Wall Street

Le patron de Tesla et de SpaceX, affirmait dans un tweet qu’il prévoyait de racheter le club de Premier League avant de se raviser que c’était encore une blague.

Pendant quelques heures, l’homme d'affaires a fait croire à ses abonnés Twitter et, par conséquent, la presse, qu’il prévoyait de racheter Manchester United.

Le richissime entrepreneur a affirmé: "Et j'achète Manchester United, de rien", a lâché le multi-milliardaire sud-africano-canado-américain.

Face à l'euphorie suscitée sur le réseau social, Elon Musk est rapidement revenu sur son premier tweet : "Non, c'est une blague (...) Je n'ai prévu d'acheter aucun club de sport".

Trop tard : cette dernière a déjà engendré de nombreux articles et réactions de la part de fans.

Visiblement amusé par le raz-de-marée déclenché par son tweet, Elon Musk a même précisé qu’il ne prévoyait pas de « racheter Coca-Cola pour remettre de la cocaïne dedans », en référence à une autre de ses plaisanteries, postée peu de temps après l’annonce de son rachat de Twitter.

Le journal britannique 'The Daily Mirror' a rapporté l'année dernière que les Glazer, qui ont fait face à une large opposition des fans sur leur gestion du club depuis son acquisition en 2005 pour 790 millions de livres, étaient prêts à vendre, mais seulement s'ils recevaient une offre de plus de 4 milliards de livres.

Dommage pour Manchester United, qui ne passera donc pas sous le contrôle de celui qui est considéré comme l'homme le plus riche du monde. Le propriétaire de Tesla et SpaceX disposerait d'une fortune d'environ 265 milliards de dollars (à peu près 260 milliards d'euros), et il avait donc tenté de s'offrir Twitter pour 41 milliards de dollars en avril dernier, en vain. Les supporters de Manchester United auraient bien aimé qu'il investisse son argent dans leur club.

Man Utd est contrôlé depuis 2005 par la famille américaine Glazer, qui a acheté le club pour 955,51 millions de dollars, mais qui est de plus en plus contestée par les fans mancuniens, qui réclament un changement de propriétaire.

Notons que le club avait une capitalisation boursière de 2,08 milliards de dollars, à la clôture de la bourse de mardi.