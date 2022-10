Elon Musk rachète Twitter et prend de nouvelles décisions

C’est confirmé, Elon Musk prend les rênes de « l’oiseau bleu ». L'homme le plus riche du monde a tenu sa promesse de rachat de Twitter.

Elon Musk a annoncé la finalisation du rachat de Twitter avec licenciements d'une bonne partie du personnel

Ce vendredi 28 octobre 2022 marque la date limite fixée par la justice américaine au milliardaire Elon Musk pour le rachat de Twitter. En effet, le réseau social a saisi la justice américaine pour obliger Elon Musk à le racheter, selon un contrat convenu entre les dirigeants de Twitter et le milliardaire depuis début mars 2022.

Des termes ont été convenus fin avril 2022 entre les deux parties avec un coût de rachat estimé à 44 milliards de dollars. Un juge a été commis par la cour de justice américaine afin de statuer sur la question de rachat. Il était important de déterminer si le fondateur de Space X peut ou non mettre fin sans frais à un contrat d’acquisition du réseau social. Des indemnités de rupture de contrat s’élèvant à un milliard de dollars ont été prévues, mais le milliardaire n’a nullement réagi et il ne semblait pas pouvoir régler cette clause du contrat.

Le natif de Pretoria est contraint après une offre faite aux dirigeant de Twitter, d'honorer son contrat au risque d'un procès coûteux. Il décide finalement de prendre possession de "l'oiseau bleu", juste avant la date limite fixée par la justice américaine. Il a versé 44 milliards de dollars pour la transaction.

Elon Musk opère de grands changements et vire trois grands dirigeants

Le mercredi 26 octobre 2022, Elon Musk a publié une vidéo de lui aménageant les locaux de Twitter. Sur son profil, il se rebaptise « Chief Twit ». Il prend les commandes de Twitter, afin de "s’intégrer dans une civilisation future, pour une place numérique commune ». Et non pour se faire de l’argent. Il désire plutôt essayer d’aider l’humanité, en faisant de Twitter un espace accueillant pour tous. Le réseau social ne sera pas, « un enfer où tout peut être dit sans conséquences » a-t-il déclaré aux annonceurs par courrier le jeudi 27 octobre 2022.

Le nouveau patron de Twitter promet d'obéir à la loi, moins contraignante sur la question de contrôle des contenus aux États-Unis. Cependant, des usagers attendent d'en savoir plus sur la lutte contre les spams, première cible d’Elon Musk. Selon certaines informations de la presse occidentale, Musk envisage de se séparer de 75 % du personnel. Il a d'ailleurs sans transition licencié le patron Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal et la responsable des affaires juridiques Vijaya Gadde.

Créé le 21 mars 2006 par Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone et Noah Glass, Twitter est rapidement devenu populaire au fil des années. Le réseau social compte 313 millions d’utilisateurs actifs par mois, 500 millions de tweets envoyés par jour et est disponible en plus de quarante langues.

Bekanty N’ko (Stagiaire)

