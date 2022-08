Tina Glamour : "J'ai demandé pardon...On ne m'a pas envoyé Rafna"

Tina Glamour promet de ne plus s'en prendre à Carmen Sama. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Logbo Valentine, la mère de feu Arafat DJ, a cependant fait comprendre qu'elle n'a pas revu sa petite fille Rafna depuis une année.

Tina Glamour : "Pardonnez, dites à sa maman de m'envoyer Rafna oh"

Invitée à l'émission Allô Caviar diffusée sur Life TV, Tina Glamour avait tenu des propos acerbes contre Carmen Yao, plus connue sous le nom Carmen Sama. ""Carmen Sama n'est pas belle. Elle est née avec un handicap facial", avait lâché l'ex-épouse de Houon Pierre à l'égard de la mère de Rafna.

Tina Glamour a également fait des confidences sur les relations entre son défunt fils et Carmen Sama. "Mon fils ne m'a jamais caché ses pulsions amoureuses, mais sa dernière conquête là, il m'a dit maman, elle n'est pas une femme de bonne envergure, mais je l'aime. Je n’ai pas deux ou trois garçons, j'en ai un, donc son choix est mon choix (...) Quand il a connu Carmen, il a dit: maman je l'aime, je l'ai connu à Yopougon Banco, elle n'a pas une vie saine, mais je vais la changer. Ton unique garçon te dit: j'aime, mais tu vas accepter. Mais remboursement d'aimer là, c'est comme ça. À la fin, mon fils n'en pouvait plus, parce qu'il m'appelait à une certaine heure pour me dire: maman, tu avais raison", s'est souvenue Tina Glamour.

Devant la montée de la colère des téléspectateurs et des internautes, Tina Glamour est revenue sur le plateau de coach Hamond Chic pour présenter ses excuses à l'ancienne compagne de Houon Ange Didier. "La dernière fois, j’avais pris un produit à 18 h qui a donné des effets secondaires. Ce n’était pas prémédité (…) Toutes mes excuses à ma fille Carmen. Je suis allée trop loin dans mes propos", a-t-elle regretté.

Quelques jours après son concert du vendredi 12 août 2022, Lady Glams a adressé un message aux internautes. "Demander pardonner, il faut le mériter, quelqu'un qui demande pardon, c'est quelqu'un qui est fort dans la tête. Jusqu'ici, je n'ai pas encore vu ma petite fille. Jusqu'ici, je n'ai pas encore vu Rafna. J'ai demandé pardon, on ne m'a pas envoyé Rafna. C'est Rafna qui m'intéresse. Je ne vais plus jamais clasher sa maman, sa famille. C'est ma petite fille qui m'intéresse et qui me manque. Pardonnez, dites à sa maman de m'envoyer Rafna oh. Un an, c'est trop. Elle me manque", a plaidé la grand-mère de Mael Houon.