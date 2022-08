Roger Banchi : "Je n'ai pas de problème avec mon oncle Ouattara"

Roger Banchi a récemment révélé qu’il n’a plus de problèmes avec Alassane Ouattara. Actuellement en exil, ce proche de Guillaume Kigbafori Soro regrette les années durant lesquelles il a milité au sein du RDR (Rassemblement des républicains).

Roger Banchi regrette son passage au RDR

Très proche de Guillaume Soro, Roger Banchi a pour habitude de ne pas être tendre avec le régime d’Alassane Ouattara. Ancien militant du RDR (Rassemblement des républicains), il a dernièrement regretté les nombreuses années qu'il a passées en tant que militant du parti fondé par feu Djeni Kobenan.

"Que le Bon Dieu, Tout Puissant nous Pardonne, par Miséricorde, les 23 années que ces créatures des abysses de l’immoralité, nommées RDR, nous ont consommé, en tournant en rond dans un labyrinthe sans une once de philosophie ! Nous avons haï, nous aurions pu aimer !", a tweeté Roger Banchi.

L’ex-rebelle du MPIGO (Mouvement populaire ivoirien du grand Ouest) a curieusement laissé entendre qu’il n’a aucun problème avec son "oncle Ouattara". "Tonton, je suis GPS (Générations et peuples solidaires, NDLR). Je marche avec Guillaume Soro, comme je le fais depuis 23 ans…Mais ceux qui te critiquent là ; désormais je ne suis plus dedans. Je n’ai jamais connu le RDR de ma vie !", s’est-il exprimé.

Depuis l’exil, Roger Banchi avait déjà affirmé qu’il ne lutte plus, car il a déposé les armes. Toutefois, il a tenu à clarifier les choses. "Et que les choses soient claires pour autant : je ne lutte plus, mais je suis GPS et le Leader Ivoiroi que je veux voir prendre la tête d’une Vraie Côte d’Ivoire née de la Loi, et vivante par le respect de celle-ci…demeure encore Guillaume Soro", a-t-il déclaré.