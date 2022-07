Moussa Touré : "Guillaume Soro est un résistant né"

Dans une interview accordée à nos confrères du journal Générations Nouvelles, Moussa Touré assure que son mentor Guillaume Soro demeure déterminé dans son combat contre le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) et Alassane Ouattara.

En exil depuis 3 ans, voici comment se porte Guillaume Soro

Moussa Touré fait partie du cercle restreint de Guillaume Soro. En exil auprès de son leader, le directeur de la communication de l'ex-président de l'Assemblée nationale a livré de récentes nouvelles de son patron. Pour lui, l'éloignement de l'ancien chef rebelle de la Côte d'Ivoire ne représente aucun frein à son combat. "L'éloignement momentané d'un leader du champ de bataille n'affecte en rien sa capacité à diriger ses troupes", a confié Moussa Touré dans les colonnes de Générations Nouvelles.

Il en veut pour preuve l'exemple d'Alassane Ouattara qui a aussi connu l'exil pendant des années. "Alassane Ouattara, pour prendre son cas particulier, a été exilé pendant plusieurs années en France, sans que cela affecte sa capacité à diriger son parti politique, le RDR", a rappelé ce proche de Guillaume Soro. Il faut rappeler que le leader des soroistes est en exil depuis le 23 décembre 2019. Il a été condamné à la prison à vie pour "complot" et "tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État".

Abordant le sujet des défections au sein de GPS (Générations et peuples solidaires), M. Touré a fait remarquer que "des conflits peuvent survenir au sein de toutes les organisations, surtout les organisations politiques, et ils peuvent être bons pour la santé de l'organisation en ce sens qu'ils sont souvent générateurs de solutions". Il pense qu'au sein du mouvement soroiste, il y a un "conflit" et non une "crise".

Soulignons que Moussa Touré a écopé de vingt ans de prison tout comme l'avocate de Guillaume Soro, Affoussiata Bamba Lamine.