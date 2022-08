Le mari de Hamond Chic humilié : La coach demande pardon

Coach Hamond Chic est très affecté par les attaques contre son conjoint. La nouvelle recrue de Fabrice Sawegnon à Life TV a laissé un message à celui qu’elle surnomme "Papa Caviar".

Coach Hamond Chic : "J’aimerais te présenter mes excuses..."

Au cours d’un numéro de l’émission Allô Caviar, un téléspectateur a livré une information qui a créé, e but sur les réseaux sociaux. En effet, l’individu qui appelait pour poser une question a cherché à savoir si une rumeur à propos de coach Hamond Chic est fondée. Il voulait savoir si "Papa Caviar" était véritablement un vigile en France.

L’animatrice de l’émission en vogue de Life TV a tant bien que mal réussi à garder son calme devant les propos de son interlocuteur. Cela n’a pas empêché les internautes de tirer à boulets rouges sur le mari de coach Hamond Chic Caviar. "Papa Caviar" a été humilié sur la toile.

Visiblement touchée par ces attaques, la Caviar a tenu à présenter ses excuses à son conjoint. "Papa caviar, mon époux, avec mes caviars, j’aimerais te présenter mes excuses, tu as épousé une femme normale et aujourd’hui je suis devenue populaire ce qui permet à n’importe qui de te manquer de respect. Je demande pardon au peuple Togolais, à ma belle-famille, ce n’est pas tout le monde qui a reçu une éducation, des personnes qui n’ont même pas le unième de ton patrimoine te traites, c’est de ma faute, mon seul tort, c’est que j’ai du succès, je dérange et je dérangerai toujours paé pour moi là c’est Dieu donné", a écrit Hamond Chic sur sa page Facebook.

Depuis son arrivée à Life TV en tant qu’animatrice de l’émission Allô Caviar, Hamond Chic affole les compteurs au niveau des internautes connectés en live sur Facebook lors de la diffusion de son programme télé. Toutefois, elle subit de vives critiques et il lui est reproché de donner le mauvais exemple aux jeunes filles.