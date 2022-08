Côte d'Ivoire: Bientôt une ville nouvelle à Motobé pour désengorger Abidjan

La cérémonie solennelle de remise des guides de lotissement et attestations d’attribution coutumière à la chefferie de Motobé par l’entreprise Obrou Services et son partenaire Victoire Immobilier, s’est tenue, mardi 16 août 2022, à la sous-préfecture de Oghlwapo. De par cette action, un quitus est donné à l’entreprise immobilière Victoire immobilier pour son installation définitive dans le village, en vue d’amorcer le développement de cette localité qui ambitionne, de devenir la future ville nouvelle prisée du Grand Abidjan.

Motobé : La communauté confie son développement à Victoire Immobilier en présence du sous-préfet

Le village de Motobé (voisin de Grand-Bassam et appartenant au département d’Alépé) a signé une convention avec Obrou Services, partenaire de Victoire Immobilier pour l’aménagement et le lotissement de certaines parcelles dudit village. Ce partenariat gagnant-gagnant est à son accomplissement avec la remise des guides de lotissement et attestations d’attribution coutumière à la chefferie.

Etaient présents à la cérémonie, le sous-préfet de Oghlwapo, le chef du village de Motobé, le président du Comité de gestion foncière de Motobé, le chef de terre du village, les responsables des entreprises Obrou Services et Victoire Immobilier.

La cérémonie avait pour objet la répartition des lots entre le village et ses partenaires, la remise d’attestations et de guides concernant les lotissements Atlantide 1, 2 et Motobé Beach pour lesquels le village de Motobé a obtenu des arrêtés d'approbation signés du Ministre Bruno Nabagné Koné.

Le Sous-préfet a précisé que de nombreux conflits entre des villages, certains propriétaires terriens et des opérateurs naissent du manque de clarté dans la répartition des lots. Ce qui n’est pas le cas avec les nouveaux lotissements approuvés à Motobé.

Victoire Immobilier veut travailler dans la transparence

« J’ai demandé à ce que dorénavant à la fin du processus, c’est-à-dire lorsque l’opérateur aura atteint le niveau de ses engagements contractuels, pour ceux qui vont jusqu’à l’approbation, il faut qu’ils mettent tous les mécanismes administratifs pour que le village qui est le dernier maillon administratif puisse être le couloir de transmission, de transcription des transactions financières que l’opérateur va engager à travers le lotissement. C’est le sens pour lequel j’ai voulu que tout se passe dans la transparence avec tous les acteurs », a relevé le sous-préfet, Norbert Djahan Kouamé tout en saluant la bonne foi qui a animé les différents partenaires sur ces projets.

Tout en appelant la chefferie à respecter ses engagements vis-à-vis des opérateurs en évitant de vendre ses parcelles à d’autres opérateurs. Car l’opération qui vient de se passer est irréversible. Les différentes parties ont remercié et salué le Sous-préfet pour son engagement quotidien à maintenir la paix et la clarté dans les relations entre les propriétaires terriens et les opérateurs économiques dans sa circonscription administrative.

Pour sa part, François Alloh, conseiller du président du Comité de gestion foncière de Motobé, a exprimé sa joie quant aux documents qui leur ont été remis. Aussi, a-t-il remercié le sous-préfet et les opérateurs pour le travail abattu.

« Cette cérémonie va nous permettre de dire à tout le monde que nous travaillons à Motobé, de façon officielle avec l’aval des autorités administratives, de la chefferie et de toute la population de Motobé. Il y a des lotissements qui ont été approuvés, les guides et attestations sont sortis, nous sommes très contents. Nous sommes venus présenter les attestations et les guides au sous-préfet qui est le représentant de l’Etat. Nous continuerons à travailler en toute tranquillité », a déclaré Jean Agnimel, directeur du foncier de Victoire Immobilier.

"Créer une ville nouvelle à Motobé pour permettre à Abidjan qui est saturée d’être désengorgée"

Relevant par la suite que l’entreprise fondée par Arnaud Essoh a un projet de grande envergure à Motobé. « Nous allons créer une ville nouvelle à Motobé pour permettre à Abidjan qui est saturée d’être désengorgée. Nous invitons toute la population ivoirienne et même de la diaspora qui veut un logement, à se rapprocher de Victoire Immobilier », a-t-il indiqué.

Rappelons que l’entreprise citoyenne de promotion immobilière, Victoire immobilier a mis à la disposition de la Fédération ivoirienne de basketball (FIBB) une partie de son patrimoine, d'une superficie de 5 ha de parcelles dans ledit village. Victoire Immobilier a été primée meilleure entreprise de promotion immobilière aux Awards de la qualité 2022, lors de la cérémonie de distinction des meilleurs marques et services commercialisés en Côte d’Ivoire, organisée par le Label des Consommateurs Africains, le mercredi 13 juillet 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan.

En outre, en mars 2022, l’entreprise citoyenne spécialisée dans l’aménagement et la vente de terrains en Côte d’Ivoire (avec des succursales à Bouaké, à Yamoussoukro, au Burkina Faso et en France) avait reçu le 1er prix de la qualité de l’accueil du secteur de l’immobilier, pour la qualité de ses services d’accueil, à l’occasion de la 3ème édition des « Pépites de l’accueil », organisée à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire.

Victoire Immobilier dispose de plusieurs sites en commercialisation, sur l’étendue du territoire ivoirien, notamment à Grand-Bassam, à Songon, à Brofodoumé, à Bonoua, à Bingerville, à Angré (Abidjan), à Yamoussoukro et bientôt dans la ville verte d’Andou M’Batto.