Mali : les forces armées maliennes repousse une nouvelle attaque

Les forces armées maliennes viennent d'arracher une nouvelle victoire face au groupe terroriste JNIN à la sortie de Ménaka.

Les forces armées maliennes mettent en échec le JNIN

Ce samedi, le groupe terroriste JNIN a tenté une attaque armée contre un poste des forces armées maliennes dans la ville de Méneka. En fin de matinée, ces terroristes ont tenté de s'emparer du check-point situé à la sortie de Ménaka. Les FAMA ont fait preuve d'une redoutable efficacité qui a contraint les terroristes à la fuite.

Le communiqué de l'armée malienne sur lnattzsue de Méneka :

URGENT !

Les FAMa viennent de repousser une attaque terroriste du JNIM en cette fin de matinée de ce samedi 20 août 2022 vers 13H00. L’attaque a été menée contre le check-point à la sortie de Ménaka sur la route menant à Kidal. Le bilan fait état de :

- Côté ami : 02 blessés ;

- Côté ennemi : 01 assaillant neutralisé et abandonné sur place et plusieurs corps emportés. Les FAMa ont également récupéré 01 PKM et 05 PM.

Les ratissages sont en cours avec l’appui aérien

Ces dernières semaines, les FAMA font face à une véritable volonté des groupes terroristes de s'emparer de leurs positions stratégiques. Outre l'attaque de Kati devenu célèbre pour son caractère audacieux, les terroristes ont récemment lancé une nouvelle attaque avec du matériel de pointe.

Selon l'état major de l'armée malienne, ces terroristes avaient bénéficié d'un guidage GPS, preuve qu'ils ont été aidé par une puissance extérieure désireuse de déstabiliser les autorités de la transition.

La plainte de l'Etat malien contre la France

L'Etat malien a même déposé une plainte contre la France à l'ONU. Selon le régime de Bamako, l'armée française aurait prêté assistance aux groupes terroristes. Le gouvernement du Mali dit détenir les preuves de l'aide de la France aux groupes terroristes.