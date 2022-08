Algérie: Les derniers incendies totalement maîtrisés

L'Algérie a connu une semaine particulièrement sombre marquée par des feux de forêts avec leur lot de dégâts humain et matériel. Mais grâce à la bravoure de plus de 1700 pompiers, ces feux ont été finalement totalement maîtrisés.

Algérie: les pompiers ont réussi à stopper les feux

En Algérie, pendant deux jours, des incendies particulièrement violents ont ravagé une partie du couvert forestier du nord-est du pays faisant au moins 38 morts dont 11 enfants et 200 blessés. Face à ce drame, 1700 pompiers ont mené un combat acharné contre plus de vingt feux de forêt.

Au-delà des pertes de vies humaines, ces incendies ont causé bien de dégâts matériels. Ainsi, plus de 350 familles ont fui leurs logements. Un hôpital situé dans une zone boisée a dû être évacué.

Grâce à l’utilisation des canadairs et des bombardiers, les pompiers ont réussi à maîtriser totalement ces incendies, a annoncé, vendredi 19 août 2022, Farouk Achour, sous-directeur de l’information et des statistiques à la protection civile.

Si la plupart des incendies sont d'origine criminelle, les autorités algériennes soupçonnent également que certains sont d'origine humaine.

Plusieurs personnes interpellées par la justice

Depuis des décennies, le nord de l’Algérie est touché régulièrement par des incendies, mais ce phénomène s’accentue de plus en plus sous l’effet du dérèglement climatique. En effet, le changement climatique augmente les risques de montée des canicules et des sécheresses et en conséquence, les incendies.

Le ministère de la Justice a ouvert à cet effet une enquête pour élucider cette thèse. Dans ce sens, le parquet de Souk Ahras, dans l’est du pays a même annoncé l’arrestation d’un présumé pyromane dans une forêt à proximité de cette ville de 500 000 habitants.

Trois hommes ont également été interpellés par la gendarmerie près d'El Tarf, à environ 200 km de cette ville. Ces derniers sont accusés d'avoir incendié les récoltes d'un voisin, sans que les autorités n'aient fait le lien pour le moment avec les incendies dans la région.