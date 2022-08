Un gros camion percute une ambulance des sapeurs-pompiers

Une ambulance appartenant au Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) a été percutée par un camion-plateau en pleine intervention sur le corridor de Yopougon GESCO. Les faits ont eu lieu le mercredi 17 août 2022. Le bilan fait état d’un blessé, en l’occurrence le chauffeur de ladite ambulance.

Une ambulance des sapeurs-pompiers militaires impliquée dans un accident

L’information est livrée par le Groupement des sapeurs-pompiers militaires. Selon le GSPM, le mercredi 17 août 2022, le véhicule de secours d’urgence 41 de la caserne de Yopougon est sollicité afin d’intervenir sur la voie express la descente du corridor de GESCO. Il s’agit d’un accident de circulation. Il était 13 h 38.

À 14 h 01, l’équipe des sapeurs-pompiers militaires arrive sur les lieux de l’accident. Les hommes du GSPM se mettent à porter assistance aux victimes. En fait, ce que ces soldats du feu ne savaient pas, c'est qu’ils auraient eux-mêmes besoin d’assistance les minutes qui allaient suivre.

Et pour cause, un camion-plateau transportant des marchandises et roulant à tombeau ouvert a percuté l’engin de secours. L’ambulance s’est encastrée dans le véhicule de la gendarmerie nationale se trouvant sur les lieux pour le constat, rapporte le GSPM.

"Le conducteur de l'ambulance qui était au volant est blessé et saigne du nez, l'ambulance du GSPM est totalement hors d'usage et le véhicule de gendarmerie gravement endommagé", peut-on lire dans une note des sapeurs-pompiers militaires.

Par ailleurs, le GSPM assure qu’une procédure sera engagée après le constat et l'expertise auto afin que réparation diligente soit faite.