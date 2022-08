Tiassalé - Lotissements: De troublantes révélations sur le Maire Assalé

Chef de la grande famille N’DRO de Tiassalékro, dans la commune de Tiassalé, Ablé Kouamé Koffi est déterminé à faire valoir les droits coutumiers de la famille dont il a les rênes, sur les parcelles de terre qui font l'objet de lotissement depuis plusieurs années, à savoir le lotissement "Symbiose", objet de nombreuses convoitises et autres querelles. Dans l'interview accordée à Afrique-sur7.ci, le chef Ablé confirme qu'il demeure le seul et unique chef de la famille N’DRO, et met en garde les personnes tapies dans l'ombre, qui tirent les ficelles de la division pour mieux profiter des biens de la famille.

Ablé Kouamé Koffi,Chef de la grande famille N’DRO à Tiassalé: "C’est le maire Assalé Tiémoko qui entretient la dissidence des membres de la famille"

Vous êtes le chef légitime de la grande famille N’Dro de Tiassalékro à Tiassalé. Pourtant, récemment, on a vu une certaine presse, annoncer l’intronisation d’un nouveau chef, que se passe-t-il réellement au sein de votre famille?

Ce nouveau chef qui aurait été intronisé, c’est juste un trouble organisé par certains administrateurs au niveau local à Tiassalé, visant à s’accaparer des biens immobiliers de la famille. Ce qui amène ces administrateurs à manipuler et à diviser la famille, ce sont les terres, surtout le lotissement "Symbiose". Ce lotissement avait été initié par le maire Yapi Lambert à l’époque mais il a mis plus de 10 ans avant d’être approuvé par le ministère de la construction. Le préfet Gossé Jules d’alors avait passé au peigne fin tous les documents au sein de la mairie sans trouver de trace disant que c’était la mairie qui était l’initiatrice de ce lotissement. Monsieur Yapi qui voulait faire de ce lotissement une affaire personnelle, a été confronté à mon refus jusqu’à la justice. J’avais posé la condition de reconnaître nos droits de propriété coutumière. Mais à son départ (départ du maire Yapi Lambert), le préfet Gossé Jules, sachant que cette parcelle n’appartenait pas à la mairie, a voulu s’en accaparer. C’était dans les années 2018-2019 avant qu’il ne soit affecté. Là encore, la famille s’est opposée de par ma voix. Il a été confronté et a jeté l’éponge au cours d’une réunion à laquelle il a cédé le dossier au maire actuel Assalé Tiémoko. C’est lui qui, au cours d’une autre réunion, a déclaré qu’il allait se charger de mon cas. Au jour d’aujourd’hui, c’est le maire Assalé Tiémoko qui est le manipulateur. Il entretient la dissidence de membres de cette famille N'Dro et je crois que cette intronisation, c’est lui qui est à la base.

Est-ce qu’on peut parler de bicéphalisme à la tête de la famille N’Dro de Tiassalékro ?

Il n’y a pas de bicéphalisme à la tête de la famille N’Dro parce que le soi-disant Eliame Désiré évoqué, la famille était à sa recherche; il n’avait jamais été retrouvé jusqu’à ce qu’on apprenne qu’un certain Eliame Désiré est décédé et que les funérailles se passaient à Bassam et qu’il allait être enterré à Assini-Mafia, selon le fair-part. Nous avons fait diligence et négocié avec le chef du village pour dire que s’il s’agissait vraiment de Eliame Désiré, chef de la famille, que les funérailles se passent pour que nous trouvions une solution, mais en vain. La famille ayant pris acte du décès, nous avons réuni à nouveau la famille pour mettre de l’ordre parce que nous étions déjà en justice. On devrait aller en cassation mais comme on ne pouvait pas poursuivre un mort puisque ce n’était pas son bien personnel, le choix s’est porté sur ma personne pour être le nouveau chef de la famille N’DRO. La désignation s’est faite le 13 mars 2021 et l’intronisation, le 27 mars. Tout a été rendu public et en l’état actuel, je reste le seul chef de la famille N’DRO de Tiassalékro.

Qu’en est-il de ce nouveau chef investi du nom de Etien Beugré Eugène?

Etien Beugré Eugène dit qu’il est l’oncle de Eliame Désiré mais il n’a jamais été choisi par la famille N’Dro. Chez nous, les us et coutumes demandent qu’il n’y a que les doyennes de familles qu’il faut saisir pour une désignation et ensuite passer à une installation. Le sieur Etien Beugré Eugène est instrumentalisé par les administrateurs dont le maire Assalé Tiémoko et le chef du village d’alors parce qu’il était en situation de crise avec sa population.

Le sieur Etien Beugré Eugène est un usurpateur. Le prétendu chef Etien Beugré Eugène est-il membre de la famille N’DRO? Etien Beugré Eugène n’est pas parfaitement membre de la famille N’Dro. Il y a 5 grandes familles à Tiassalékro dont la famille N’Dro. Le sieur Beugré Eugène, sa mère est Dida d’Ogoudou (Divo); son père est le dernier fils du deuxième chef de Niamoué (Tiassalé ). Donc il n’est pas membre de la famille N’DRO.

Est-ce que vous prévoyez des mesures judiciaires contre cette situation de fait?

Bien avant, l’administration avait organisé, pour semer le trouble et s’accaparer des biens de la famille, un comité d’hoc. Parce qu’ils sont déjà engagés dans du faux. Nous avons saisi le tribunal des instances en vue de l’annulation parce que moi, mon PV d’installation a été transmis à l’administration ainsi qu’au chef de village. Etien Beugré Eugène ne peut pas, après, pour semer le trouble, s’auto-proclamer chef de la famille N’DRO.

Ablé Kouamé Koffi : "La famille N’DRO a siégé en bonnes et dues formes pour ma désignation en qualité de chef"

C’est une auto-proclamation. Jusqu’à ce jour, je demeure le seul chef. La famille N’DRO a siégé en bonnes et dues formes pour ma désignation en qualité de chef. Les documents sont là; les autorités ont été invitées à l’installation et le Procès verbal est connu. Bien avant qu’il organise son auto-proclamation, parce que nous avons eu écho, nous avons saisi le tribunal en vue d’une annulation et l’acte est pendant devant l’instance judiciaire. Je crois que cette procédure est prévue en octobre prochain.

Quid des nombreuses accusations de malversation dont on vous accuse dans la gestion des biens de la famille?

Malversation, c’est quand on met des biens à disposition du chef. Moi, quand j’arrivais au trône, on m’a montré des terres illicitement occupées que je devais chercher à récupérer pour le compte de la famille. Depuis 2015, des gens m’ont accusé devant l’instance judiciaire; ils ont été déboutés. Ces mêmes personnes disent que je fais l’objet de nombreuses condamnations, mais je leur demande de m’apporter les peines que j’encours. Ces plaintes engagées contre ma personne, ne sont qu’un montage des personnes qui sont tapies dans l’ombre et qui instrumentalisent ce soi-disant chef. Je considère toutes ces accusations comme une campagne de diffamation orchestrée par ces personnes qui profitent des divisions de la famille, en tirant les ficelles.

Mais, à votre avis, à qui profitent toutes ces divisions au sein de la famille N’DRO ?

Ces divisions, comme je le dis, émanent du lotissement "Symbiose" dans la commune de Tiassalé, dont la base a été faite par monsieur Assalé Tiémoko. Le lotissement étant approuvé, il était à la phase de l’application. Nous avons plus de 800 hectares; c’est un patrimoine de la famille N’DRO, qui est tombé dans l’urbanisation. j’ai demandé que l’application soit faite et qu’on puisse savoir réellement la partie qui a été frappée par le lotissement pour que l’autre côté périurbain soit utilisé pour qu’on puisse passer à la gestion. Mais cela n’a jamais été accordé; rien que pour faire des malversations. Au niveau de ce lotissement qui n’est pas parfaitement appliqué, il n’y a pas de voies, il n'y a rien et les gens font des rajouts. Puisque monsieur Assalé Tiémoko dit que c’est lui qui en est l’initiateur; il dit que c'est lui qui dirige, je sais que déjà, il y a l’îlot 210, qui est réservé aux projets sociaux, qui a été morcelé à plus de 100 lots et vendus. Et toutes les zones à risques, marécageuses, levées par le Géomètre-Expert, morcelées et vendues par le maire Assalé qui dit que c’est le préfet qui lui a donné cet îlot. Mais quand vous morcelez et que vous vendez, il reste à vérifier où vont les fonds. Si c’est la commune qui vend, est-ce que l’argent est reversé dans les comptes du Trésor parce que les frais de bornage, en son temps, se payaient au Trésor et la mairie a un compte. Moi, je dis que ça profite à monsieur Assalé Tiémoko dans la mesure où monsieur Gossé Jules avait lui-même voulu s’en accaparer puisqu’il n’y avait pas de trace à la mairie pour dire que c’est la mairie qui a financé ce lotissement. C’est à ce titre qu’on m’a remis tous les documents parce que je détiens les droits coutumiers sur ces parcelles. Mais au fur et à mesure, au niveau du partage où je me suis opposé, il y a une mafia qui a été organisée pour m’exclure totalement en tant que responsable de la famille, et fabriquer d’autres personnes qui n’ont pas connaissance de ce dossier; rien que pour s’abreuver. C’est pourquoi, je dis que cette auto-proclamation de monsieur Beugré Eugène n’est que la fabrication pure et simple de certains administrateurs au niveau local dont monsieur le maire Assalé Tiémoko.

Est-ce que vous êtes en train de dire que ces divisions ont pour seul objectif de spolier la famille N’DRO, de tous ses biens?

Oui. Le temps qu’on est en train de se battre, eux (les administrateurs locaux), ils morcellent les parcelles et les revendent. Quand on va aux réunions, ils disent ne pas reconnaitre tel ou untel. A ce niveau, nous demandons que la lumière soit faite sur ce lotissement parce que le premier plan initial qui m’a été remis, n’est pas encore parfaitement appliqué. Ils ont modifié ce plan, rien que dans leurs intérêts. Toutes ces divisions ont un rapport avec le lotissement Symbiose et les terres qui sont dans la zone périurbaine. Il y a que le maire Assalé Tiémoko avec Dame Amichia Solange, par rapport au périurbain, hors lotissement, ont délimité près de 16 hectares pour pouvoir les mettre à la disposition d’opérateurs et les vendre. Et là, nous nous sommes opposés à cela. C’est pour cela qu’ils ont décidé de nuire à la vie de tous leurs opposants que nous sommes.

Quel est le souhait de la famille N’Dro au regard de toutes ces divisions qui minent la fratrie?

La position de la famille N’Dro, c’est d'aller à une réconciliation, à la cohésion au sein de la famille. Nous attendons la rentrée judiciaire pour voir les premières décisions qui vont tomber, et la famille, dans son entièreté, va engager une autre procédure. Le maire Assalé disait quelque part, qu’il n’y a pas de crise entre la mairie et la famille, nous disons qu’il existe bel et bien des crises et nous allons lancer bientôt la procédure pour qu’un audit soit effectué sur le lotissement Symbiose. C’est à partir de cet audit, que les responsabilités seront situées et que les manipulateurs seront découverts pour qu'advienne l’unité de la famille.

Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de mener le combat des adversaires politiques du maire Assalé Tiémoko, dans la perspective des élections municipales à venir de 2023?

Avant l’élection du maire Assalé, le problème du lotissement Symbiose, demeurait. Ça fait environ 20 ans que nous luttons pour restaurer les biens de la famille N’Dro, qui étaient occupés de manière illicite. Je ne fais pas le combat de ses adversaires politiques. Il n’y a personne derrière moi.

Mon combat ne vise que la reconnaissance des droits coutumiers de la famille N’DRO. Maintenant, il appartient au maire Assalé Tiémoko de répondre devant ses administrés, des faits qu'on lui reproche sans chercher une quelconque collusion avec quelque adversaires que ce soient.

Quel est votre message à la population qui pourrait avoir été perturbée par l’irruption d’un nouveau chef auto-proclamé?

Je voudrais dire à la population de Tiassalé, que la famille N’Dro constitue une seule famille. Dans le fond, il n’y a pas de division. Il n’y a que des manipulateurs qui veulent semer le trouble pour s’accaparer les biens de la famille. Comme la Côte d’Ivoire est un État de droit, nous avons saisi les instances judiciaires pour que l’ordre soit rétabli. Nous demandons également à la population de ne pas être déboussolée, d’être patiente par rapport à la situation que vit la famille parce que le sieur Etien Beugré Eugène n’a ni été désigné ni intronisé par la famille. Je demeure actuellement l’unique et seul chef intronisé par la famille N’Dro. Donc, que la population mette sa confiance en nous pour tous leurs besoins par rapport au lotissement Symbiose et autres projets. Nous allons remettre de l’ordre.