Côte d'Ivoire: Le village d’ Agbaou (Divo) réclame sa part du développement

Le village d’ Agbaou a célébré du vendredi 19 au Samedi 20 Août 2022, ses journées socioculturelles, d’excellence et de mérite. Cette cérémonie qui s’inscrit dans le programme d’activités 2021-2023 de la mutuelle et placée sous le parrainage de Maitre Bertin ZÉHOURI, a mobilisé toutes les forces dudit village et des villages environnants.

Divo: Malgré sa mine d'or, le village d’ Agbaou n'a même pas le minimum vital

Au programme, des soirée de prières et de délivrance, célébration de l’excellence scolaire, promotion de la culture à travers une soirée culturelle, consultation et soins pour les personnes du troisième âge.

« La mutuelle des cadres d’Agbaou organise toutes ses activités pour le bien-être de ses membres et des populations. Ces journées, en dehors de leur caractère festif, ont pour objectif de concourir au développement du village d’Agbaou.(…) Je lance donc un appel à tous les cadres du village à adhérer concrètement à la mutuelle », a lancé Monsieur BEUGRÉ Bernux, Président de la mutuelle des cadres d’Agbaou.

Les populations heureuses de la présence du parrain Bertin ZÉHOURI, n’ont pas manqué d’exprimer leurs difficultés : « Maitre ZÉHOURI, nous nous confions à vous…Malgré les potentialités de notre village, nous n’avons toujours pas le minimum(…) Le réseau électrique est défaillant, un centre de santé non équipé… », a déclaré KOUASSI Justin, conseiller spécial et permanent du Chef de village d’Agbaou.

Le Flambeau du Loh-Djiboua, Maitre Bertin ZÉHOURI, s’est réjoui de l’accueil qui lui a été réservé par les populations. Il les a invitées à mobiliser toutes leurs forces pour ensemble purger la région du Loh-Djiboua, en général, et particulièrement le village à d’Agbaou, de la pauvreté et de l’ignorance.

Les meilleurs élèves du village ont, au cours de cette cérémonie, reçu des kits scolaires et des diplômes en guise d’encouragement. Agbaou est un village de la région du Loh-Djiboua, situé à 35 km de DIVO. Ce village abrite une mine d’or mais son niveau de développement et les conditions de vie de sa population restent à désirer.

Infos : Nicaise B.