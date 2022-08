Tournoi "Tchin-tchin": Molaré et Jonathan Morrison désormais partenaires

Le boss du Coupé décalé, Molaré, est plus que jamais décidé à faire du tournoi Tchin Tchin une véritable réussite. Il a eu une rencontre avec Jonathan Morrison jeudi. Ce qu'il s'est passé.

Le Tchin Tchin de Jonathan Morrison prend une autre dimension. Ce que Molaré va faire

Au lendemain du démarrage de son tournoi de petits poteaux dénommé Tchin Tchin, Jonathan Morrison a reçu un important soutien: celui de Molaré, le boss du Coupé-décalé et PDG de la structure Mgroup.

'' Félicitations à Jonathan Morrison et à toute l’équipe ! Comme je te l’ai dit: reste concentré sur tes objectifs. L’effort fait le fort. Je rentre le 18 août 2022 de mes déplacements à l’étranger. MGROUP va être un de tes sponsors leaders sur le TCHIN-TCHIN 2022, nous allons préparer une offre financière avec un accompagnement en équipement d’implémentation pour toute la durée de ton activité, Notre seule condition, pas de clash, ni de réponse à un clash. Ce ne sont pas nos valeurs ! Nous pensons que la critique est facile et que nous avons pour devoir d’accompagner les idées qui ont des effets positifs sur notre jeunesse. Nous croyons aux jeunes et au travail bien fait", avait-il indiqué sur sa page Facebook.

Ce soutien s'est manifesté par la présence effective de Molaré le dimanche dernier à Adjamé. Cependant, le boss du Coupé décalé est vraiment décidé à apporter sa contribution à la réussite de la première édition du tournoi Tchin Tchin.

A cet effet, il a eu une rencontre avec Jonathan Morrison jeudi après-midi. Au sortir de cette rencontre, l'ex copain de Maria Mobil a fait une importante annonce.

'' Aujourd’hui , j’ai rencontré le Boss Molare qui m’a félicité pour l'organisation du Tchin-Tchin 2022. Ainsi joignant l'acte à la parole, et avec sa générosité à toute épreuve, il m’a demandé de lui signifier mes besoins. En d'autres termes ce qu'il pourrait faire pour m’accompagner. Mon souci majeur étant d'égayer la jeunesse, je lui ai demandé de m’aider à créer un Village CAM Tchin-Tchinn (Matchs diffusés sur Écran Géant, espace aménagé pour permettre aux amoureux du Petits Poteaux de passer des moments agréables.). Il a donc promis d'organiser ces villages Tchin-Tchinn le Vendredi 2, Samedi 3 et Dimanche 4 Septembre 2022. Merci vieux père Molaré, t’es un Chef ! '', s'est-il réjoui.