TICAD 8 à Tunis: Le PM Patrick ACHI conduira la délégation ivoirienne

La 8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8), prévue les 27 et 28 août 2022 à Tunis, verra la participation d'une forte délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre de Côte d’Ivoire, Patrick Achi, annonce le gouvernement, ce vendredi 26 août 2022.

Coopération japonaise : Patrick Achi, Kandia Camara, Kaba Nialé et Amédé Kouakou prendront part au TICAD 8

Trois membres du gouvernement accompagnent le Premier ministre ivoirien à Tunis. Il s’agit de la ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, de la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba et du ministre de l’Equipement et de l’Entretien routier, Amédé Koffi Kouakou.

Première édition depuis l’avènement de la COVID-19, la TICAD 8 va aborder principalement les questions de la reprise économique post-pandémie, de la digitalisation et de l’économie verte. Elle se tiendra en présence de plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement et d’importants acteurs du secteur privé.

Les relations ivoiro-japonaises, faut-il le préciser, se portent bien. Le Japon, à travers la JICA, son agence de coopération, accompagne la Côte d’Ivoire sur plusieurs projets de développement dans les secteurs des infrastructures, de la santé, de l’industrie, de l’agriculture ou encore de la pêche.

La TICAD, faut-il le noter, a été initiée par le gouvernement japonais en 1993 à Tokyo. Elle est une occasion pour le Japon d’apporter son assistance technique et financière en faveur du développement en Afrique.