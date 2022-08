An 2 de Diané: Nasseneba Touré fière de l'héritage de son défunt mari

27 août 2020 - 27 août 2022, déjà deux ans que Mamadi Diané, époux de la ministre Nasseneba Touré et ancien pilier de la diplomatie d’Alassane Ouattara, a quitté les siens. “Nous t’avons aimé et nous te portons toujours dans notre cœur”, confie la veuve.

Éloges funèbres très poignants de Nasseneba Touré à son défunt époux Mamadi Diané

Homme clé de la politique étrangère, Mamadi Diané, ambassadeur itinérant du président ivoirien, est décédé le jeudi 27 août 2020 à l’âge de 73 ans. Il était un époux et un père d’exception pour sa femme et ses enfants.

“Merci d’avoir été le meilleur époux du monde et le super Daddy de tes enfants. Je suis convaincue que de là où tu es, tu as toujours ta bonne humeur et l’amour de ton prochain. Merci infiniment pour tout ce que tu as été et ce que tu as fait pour nous, moi et les enfants".

C’est avec ces mots empreints d'amour que son épouse Nasseneba, lui a rendu hommage dans une publication sur sa page Facebook, vendredi dernier.

L’épouse du diplomate a aussi rassuré le défunt sur l’héritage légué aux siens. Nasseneba Touré à déclaré: “Je te rassure que, même s' ils restent de bons malinkés qui aiment l’argent comme toi, ils sont sur la bonne voie grâce aux valeurs que tu leur as inculquées qui sont la générosité, le bien vivre et contribuer aux développement de l’Afrique toute entière. Ce dernier point était ton ambition et tu y as œuvré aux côtés de Nkosazana Dlamini-Zuma jusqu’au 26 août 2020.”

Non sans rassurer qu’elle et les enfants continuent sa “legacy” en se servant de son exemple et ses qualités dans leurs vies ici bas sur la terre des hommes.

Nasseneba Touré a, pour terminer, invité toutes les “personnes qui ont passé des moments extraordinaires avec Mamadi Diané d’avoir une pensée pieuse à son endroit”

Mamadi Diané, qui vivait à Washington où il travaillait dans le négoce de riz et menait des activités de lobbying, a rejoint Alassane Ouattara en Côte d’Ivoire dès 2011, pour devenir son conseiller diplomatique. Très introduit dans les milieux démocrates américains, et plus largement dans le monde anglo-saxon, il a notamment participé au ralliement de plusieurs chefs d’État et responsables politiques à la cause d’Alassane Ouattara, alors engagé dans une guerre sans merci face à Laurent Gbagbo.

À la présidence, Mamadi Diané avait la haute main sur la diplomatie de l’ombre. Mais en août 2016, son immixtion dans l’élection présidentielle gabonaise – il avait alors soutenu Jean Ping – lui avait valu les foudres d’Alassane Ouattara. Il l’a limogé dans la foulée, mais Mamadi Diané, qui avait ses bureaux officiels dans la tour EECI, où logent les services de renseignements de la présidence, n’a jamais quitté le giron du chef de l’État.

Il continuait de mener de discrètes missions. Il reviendra officiellement dans le dispositif présidentiel en janvier 2019, lorsqu’il est nommé « ambassadeur itinérant », revèle Jeune Afrique.

Mamadi Diané avait contracté le coronavirus fin juillet 2020, qui avait entraîné des complications.