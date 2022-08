Côte d’Ivoire: Une ONG innove dans la prise en charge paramédicale

En Côte d’Ivoire ou ailleurs, il existe plusieurs Organisations Non Gouvernementales (ONG) ou Fondations qui s’investissent énormément dans le social pour aider les populations les plus défavorisées. Ainsi, l’ONG Gold Heart ou Cœur en or s’inscrit dans cette vision à apporter assistance et reconfort aux couches les plus démunies de la société.

Social et santé en Côte d'Ivoire: L’ONG Gold Heart et le cabinet Binette au secours des populations ivoiriennes

Cette ONG créée aux Etats-Unis en 2019, est dirigée par l’Ivoirienne Binette Dembélé Diabagaté. Installée au pays de l’Oncle Sam depuis 15 ans, la présidente-fondatrice est une âme généreuse et très sensible aux difficultés des Ivoiriens, voire des Africains. En effet, l’ONG a pour missions principales de promouvoir le bien-être social des personnes défavorisées, promouvoir la santé, l’éducation et le développement socioéconomique des citoyens et promouvoir la lutte contre la violence, la délinquance juvénile, la discrimination, la drogue, etc. En seulement trois ans d’existence, l’ONG Gold Heart qui a aussi une représentation au Cameroun, a posé des actes bien concrets et nobles en Côte d’Ivoire et particulièrement dans le District autonome d’Abidjan.

A Marcory où se trouvent ses bureaux, l'ONG a fait déjà des dons à la maternité de la commune chère au maire Aby Raoul et dans la commune de Yopougon. Même à l’occasion de la fête des mères, des mamans de Yopougon ont reçu des présents. L’ONG Gold Heart compte, pour la rentrée scolaire 2022-2023 en Côte d’Ivoire, offrir des kits à des élèves. Par ailleurs, depuis maintenant 9 mois, la présidente-fondatrice de l’ONG a installé un centre paramédical dénommé Binette Cabinet. Ce centre s’occupe du bien-être sanitaire des populations qui souffrent d’une constipation chronique, de l’anémie, des règles douloureuses, de l’hémorroïde, de la colopathie fonctionnelle, d’un ballonnement de ventre, de la fatigue générale, des troubles d’érection, de la mauvaise haleine, des troubles de vision et de l’obésité.

Cependant, le cabinet arrive à donner satisfaction aux populations avec des produits naturels et non toxiques, notamment des vitamines et des compléments alimentaires, provenant exclusivement des Etats-Unis. ‘’J’ai utilisé moi-même ces produits naturels aux Etats-Unis où je vis. J’ai trouvé que ces produits étaient très efficaces et j’ai décidé de venir installer un centre en Côte d’Ivoire pour pouvoir aider nos parents’’, fait savoir Binette Dembélé Diabagaté. Mieux, le centre est surtout spécialisé dans l’hydrothérapie ou l’irrigation du colon avec de l’eau. Il y a même un appareil dédié à cet effet qui dure environ 40 mn. Et un Docteur est présent sur place pour recevoir les patients.