Côte d'Ivoire : Le permis de conduire à points désormais institué

Le système du permis à points, initiative à vocation pédagogique visant à éviter les infractions au code de la route et surtout les récidives, a été mis en place en Côte d’Ivoire et concerne toutes les catégories de permis de conduire.

Le permis à points pour faire diminuer des cas d’infractions de conduite

La perte de points de permis et la menace d’un retrait de permis en cas de solde de points nul a pour objectif de responsabiliser les conducteurs

Un décret portant réglementation de l’usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, pris par le président de la République début août, institue un capital de points à chaque permis de conduire, en vue de faire diminuer les cas d’infractions à son détenteur.

Ce décret, transmis, lundi 29 août 2022, indique, dans une de ses dispositions, article 131, que “le permis de conduire perd sa validité et doit être retiré lorsque le total de points alloués est épuisé”, ajoutant que “le conducteur dont le permis de conduire a été ainsi retiré ne peut en obtenir un nouveau qu’après avoir satisfait aux épreuves pour son obtention”.

Le retrait des points sur le permis de conduire, conformément au nouvel article 145 dudit décret, ne concerne pas les infractions routières liées à l’état du véhicule, ni directement à la conduite ou aux agissements du conducteur sur les voies ouvertes à la circulation publique, mais un arrêté du ministère en charge du transport terrestre détermine les conditions d’application de article.

Plus de 12.000 accidents de la circulation enregistrés par an en Côte d’Ivoire, constituent la première cause de mortalité chez les enfants et les jeunes âgés de 5 à 29 ans, selon le ministère des Transports qui précise que le taux moyen de décès sur la route est de 24 pour mille habitants.