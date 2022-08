Côte d'Ivoire : Le livre ‘’Une féminité amputée’’ d’ Adline Camara au cinéma

Le roman à succès ‘’Une féminité amputée’’ d’ Adline Camara a inspiré la réalisation d'une série de deux longs-métrages intitulés "Kohonam’’, en projection très bientôt dans les salles de cinéma.

"Kahonam", l'histoire émouvante d'une fille excisée racontée par Adline Camara

"Kahonam", c’est l’histoire singulière d’une fillette qui, très tôt, découvre la vie sous sa facette pas très orthodoxe, dans une société foncièrement attachée à des traditions contestables. Orpheline de père et de mère dès le bas-âge, son histoire prend sa source dans un village de Fronan, dans le nord de la Côte d’Ivoire.

Là-bas, dans le septentrion, la scolarisation de la jeune fille n’est pas à l’ordre du jour. Par contre, l’excision a pignon sur rue et les viols sont réglés à l’amiable. La pauvre passera par toutes ces épreuves qui, finalement, vont lui forger une foi inébranlable en son avenir.

Blessée dans sa chair et dans son amour-propre, n’ayant plus foi en sa famille, Kahonam décide de prendre sa vie en main. Avec "Kahonam" , un film événement et de sensibilisation de plus de trois heures en deux parties, Adline Camara veut inverser la tendance et faire bouger les lignes.

L’avant-première suivie d’une diffusion grand public aura lieu en novembre 2022 à Abidjan. Elle sera précédée d’une série d’actions de sensibilisation.

"Kahonam est un programme d’éveil de conscience et de sensibilisation sur les violences faites aux femmes et à la jeune fille. L’objectif du programme est d’accroître la sensibilisation du public et la mobilisation sociale pour mieux combattre et prévenir ce fléau de violences faites aux femmes ", explique une note de la production du film.

Pour réussir le projet, le film est porté par des acteurs bien connus comme Mahoula Kané et Gabriel Zahon dit Magnéto. Il est tourné entre Abidjan, Katiola et Adzopé. Les langues utilisées sont le Français et le Tagbanan (sous-titré en Français).