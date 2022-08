Paludisme: De nouvelles mesures de prise en charge en Côte d’Ivoire

Au total 232 formateurs des régions et districts sanitaires de Côte d’Ivoire s'approprient les directives nationales de lutte contre le paludisme.

Côte d’Ivoire - Le Programme national de lutte contre le paludisme lance une série d’ateliers de mise à niveau

Le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) a lancé, dimanche 28 août 2022, à Yamoussoukro une série d’ateliers de mise à niveau de 232 formateurs des régions et districts sanitaires de Côte d’Ivoire dans la perspective de la vulgarisation des nouvelles consignes nationales en matière de prise en charge du paludisme. Ils devront par la suite diffuser ces consignes auprès des prestataires de soins de leurs zones respectives.

Quatre modules ont été retenus notamment les directives nationales de diagnostic, de traitement et de prévention du paludisme et les indicateurs et remplissage des outils de collecte et de lutte contre la maladie.

Il s’agira essentiellement d’expliquer aux participants les modifications et recommandations introduites pour bonifier l’ancienne directive jugée « vétuste », selon le directeur coordonnateur du PNLP, Antoine Méa Tanoh.

Un arrêté du ministre de la Santé et de la Couverture maladie universelle portant redéfinition du schéma thérapeutique et préventif du paludisme en Côte d’Ivoire est en vigueur depuis le mois de juin, a-t-il rappelé.

Le paludisme constitue un problème de santé publique de par sa fréquence, sa gravité et ses conséquences socio-économiques néfastes sur les populations.

Selon le rapport 2020 du PNLP, le nombre de décès lié au paludisme a baissé de 1641 en 2019 à 1316 en 2020 avec 12 000 cas graves dont 8856 enfants de moins de 5 ans.

Premier contributeur au secteur de la santé en Côte d'Ivoire, les États-Unis à travers l'USAID a investi 125 millions de dollars dont 25 millions de dollars au cours de cette année fiscale pour prévenir, détecter et traiter le paludisme en Côte d'Ivoire depuis 2017.

Par le biais de l'Initiative présidentielle des Etats-Unis contre le paludisme (PMI), l’USAID a fourni 11,4 millions de tests de diagnostic rapide, 10,6 millions de traitements actifs contre le paludisme, et 6,5 millions de moustiquaires (près de 3 millions en 2021).

Les partenaires de PMI ont formé plus de 8 000 agents de santé, dont environ 2 000 agents de santé communautaires au dépistage du paludisme et à l'orientation vers le traitement du paludisme grave.