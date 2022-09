MTN CI offre des ordinateurs au Lycée Municipal de Sassandra

Le Lycée Municipal de Sassandra a officiellement reçu du matériel informatique le 1er septembre 2022. La remise du don composé de 10 ordinateurs et de kits de connexion internet offerts par MTN Côte d’Ivoire, a eu lieu en présence de madame la Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné.

Le DG de MTN Côte d’Ivoire salue les "actions et résultats rassurants” de Mariatou Koné

Pour M. Djibril Ouattara, Directeur général de MTN CI, ce don s’inscrit dans la politique RSE de MTN Côte d’Ivoire, à travers sa Fondation, visant à accompagner le gouvernement ivoirien dans plusieurs secteurs notamment l’éducation. Et surtout d’investir dans le capital humain afin de contribuer à l’épanouissement des jeunes.

“Il y a quelques années de cela, nous avions offert une salle Multimédia au Lycée Municipal de Sassandra. Dans le souci du renouvellement de certaines salles multimédia dont les équipements sont devenus vétustes, nous avons choisi de rééquiper à nouveau ce lycée, qui a toujours démontré son appétence pour les TICs”, a-t-il indiqué.

Tout en exhortant donc les responsables du Lycée à bien prendre soin de ces appareils, le manager général a traduit l’engagement de MTN Côte d’Ivoire quant à la formation ainsi que l'insertion sociale, professionnelle et économique des jeunes apprenants.

Poursuivant, il a dit un grand merci à Mme la Ministre pour son implication dans la réussite scolaire des jeunes ivoiriens. Notamment son “leadership et ses réformes positives dans le domaine de l'Éducation en Côte d’Ivoire depuis ces dernières années”.

“Vos actions sont visibles et donnent des résultats rassurants”, s’est félicité le directeur général de MTN Côte d’Ivoire.

La MENA, Mariatou Koné a , pour sa part, remercié le généreux donateur. Et de relever que cette démarche de l’entreprise cadre bien avec la vision du Gouvernement dans sa politique d’équipement des collèges, lycées et universités en matière d’intégration des Technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le programme d’éducation.

A ce jour, MTN Côte d’Ivoire a équipé une centaine d’établissements publics et privés de salles multimédias connectées à internet et en matériels informatiques à travers tout le pays.