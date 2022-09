Décès d’une patiente au CHR de Daloa : Les vérités des gynécologue-obstétriciens

Dans un communiqué officiel, des obstétriciens et gynécologues ont exprimé leur colère contre Pierre Dimba. Ces praticiens dénoncent les mesures prises par le docteur Aka Charles Koffi, le directeur de cabinet du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, contre le docteur Doua Jonas dans le cadre de l’affaire du décès en couche de dame Yao Ange Solange au CHR de Daloa.

CHR Daloa : Ce que les obstétriciens et gynécologues reprochent au dircab de Pierre Dimba

Dame Yao Ange Solange a perdu la vie en août 2022 au Centre hospitalier régional (CHR) de Daloa où elle avait été conduite pour contractions utérines sur grossesse à terme. À la suite de ce drame, le docteur Aka Charles Koffi, le directeur de cabinet de Pierre Dimba est monté au créneau au cours d’une conférence de presse le 28 août 2022.

"Monsieur le Directeur de cabinet s’est d’abord comporté en expert de gynécologie-obstétrique, puis s’est octroyé le pouvoir d’un juge et de porter" des commentaires, a déploré le collectif des obstétriciens et gynécologues de Côte d’Ivoire.

Il faut dire que le docteur Doua Jonas est suspendu de ses activités professionnelles et devrait être traditionnel devant le conseil de discipline.

Les obstétriciens et gynécologues, "particulièrement heurtés, par tant de précipitations, d’improvisation, de vices de formes et de procédures, surtout aux vues de cette séance de revue de décès maternel, d’un genre nouveau" protestent vigoureusement "contre cette autre violation fragrante des droits des travailleurs et la mise en danger de la vie" du docteur Doua Jonas.

Le collectif dénonce une "batterie de sanctions à l’encontre du seul gynécologue et sa mise en danger, sans au préalable réaliser une enquête approfondie sérieuse et sans au préalable l’expertise de la SOGOCI, citée par le ministère".

Les obstétriciens et gynécologues souhaitent que dorénavant le gynécologue-obstétricien comme tout travailleur soit soumis aux 40 heures de travail hebdomadaire afin d’éviter la surcharge de travail. Le collectif demande la réintégration dans ses fonctions du docteur Doua en attendant une enquête approfondie. Par ailleurs, il tient le ministère de la Santé responsable de la séduction docteur et des membres de sa famille.