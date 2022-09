Côte d'Ivoire: L' UNICEF offre un minibus à la Fondation Children Of Africa

Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) a offert un minibus de onze (11) places à la Fondation Children Of Africa, le mardi 6 septembre 2022.

La cérémonie de remise de ce bus s’est déroulée au siège de la Fondation Children Of Africa en présence de Madame Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation Children Of Africa, et de Monsieur Marc Vincent, représentant résidant d’UNICEF en Côte d’Ivoire.

La cérémonie a enregistré également la présence de Madame Mirkka Mattila, cheffe de la protection de l’Enfant d’UNICEF, Monsieur Soumahoro Gbato, spécialiste de la protection de l’Enfance, Madame Yao Patricia Sylvie, Directrice de Cabinet de la Première Dame et Madame Nadine Sangaré, Directrice de la Fondation Children Of Africa.

Remettant la clé du minibus à la Présidente de Children Of Africa, Monsieur Marc Vincent a tenu à préciser que ce don est fait en hommage aux actions de bienfaisance de Madame Dominique Ouattara pour les enfants. Selon ce dernier, cet autobus sera remis au Centre de Réinsertion pour Mineurs de Bouaké et permettra le déplacement des jeunes pensionnaires de ce centre d’accueil.

L’épouse du Chef de l’Etat a en retour, remercié le généreux donateurs, et séance tenante, a remis la clé du mini-bus à Madame Nadine Sangaré, Directrice de la Fondation Children Of Africa afin que le bus soit remis au Centre de Réinsertion pour Mineurs de Bouaké.

Sur sa page Facebook, Mme Patricia Yao a exprimé sa fierté à l'endroit de la Première dame pour l'ensemble de ses actions humanitaires. "Ce mardi 06 septembre 2022, au siège de la Fondation Children Of Africa, j'ai pris part aux côtés de la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, par ailleurs, Présidente de la Fondation Children Of Africa, à la cérémonie de remise d'un minibus offert par l'UNICEF. En effet, Monsieur Marc Vincent, représentant résident de l'UNICEF, a remis officiellement les clés du bus à la Première Dame. Ce, pour faciliter la mobilité des jeunes pensionnaires de ladite Fondation. Aussi, ce don selon l'UNICEF, vient rendre hommage aux actions humanitaires menées par la Première Dame et son institution", a-t-elle écrit.