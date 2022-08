UE : Jobst Von Kirchmann fait ses adieux à Dominique Ouattara

La Première Dame, Dominique Ouattara a reçu en audience S.E.M. Jobst Von Kirchmann, Ambassadeur de l’Union Européenne en Côte d’Ivoire, et son épouse, le lundi 29 août 2022, à la Résidence Présidentielle à Abidjan.

Fin de mission diplomatique en Côte d’Ivoire pour l'Ambassadeur de l'UE, Jobst Von Kirchmann

En fin de mission diplomatique en Côte d’Ivoire, S.E.M. Jobst Von Kirchmann a tenu à venir faire ses adieux à l’épouse du Chef de l’Etat, mais aussi, pour la remercier pour son engagement dans plusieurs secteurs activités pour le bien-être des populations les plus démunies.

La Première Dame, Dominique Ouattara, a échangé avec ses hôtes de marque pendant plus d’une heure. Et conformément à l’hospitalité ivoirienne, la First Lady a offert des présents à l’Ambassadeur et à son épouse. C’est un aurevoir et non un adieu. C’est en ces moments que S.E.M. Jobst Von Kichmann a expliqué l’objet de sa visite à l’épouse du Président de la République.

« C’était une visite pour dire aurevoir. On a encore quelques jours à passer dans le pays. Et nous ne pouvions pas quitter ce pays sans avoir vu Madame la Première Dame qui s’engage à un niveau extraordinaire qui va au-delà de la Côte d’Ivoire pour des sujets très importants dont notamment la question des enfants, mais aussi, d’autres sujets d’ordre sociaux. Elle s’est particulièrement engagée pour la lutte contre le Travail des Enfants qui est un sujet à l’échelle internationale et politique. Et donc, j’ai voulu aussi remercier la Première Dame pour son engagement et dire à quel point, nous en tant qu’Union Européenne on a vu l’engagement de la Fondation Children Of Africa. En plus dans le pays elle a fait des évènements avec une grande régularité justement avoir accès à la population souvent la plus défavorisée. On a beaucoup apprécié cela. C’était le moment pour dire merci pour l’hospitalité. Merci pour tout ce qu’on a pu faire ensemble. Et ce n’est pas un adieu. C’est un aurevoir », a expliqué S.E.M. Jobst Von Kirchmann après l’audience.

Notons que c’est depuis septembre 2018 que la Délégation de l’Union Européenne en Côte d’Ivoire est dirigée par l’Ambassadeur Jobst von Kirchmann. Jobst von Kirchmann a intégré les institutions européennes après avoir exercé les professions d’avocat, de procureur et de juge. Il a occupé des postes variés, lui permettant d'être en contact avec toutes les régions du monde, notamment à la Délégation de l'UE en Irak, ou encore à la Direction générale pour la coopération internationale et le développement. Jobst von Kirchmann a aussi dirigé le département en charge de la politique de développement en Afrique australe et dans l'Océan Indien.