Côte d'Ivoire: Ce que Miss Kouassi Marlène prévoit à Aboisso

Miss Côte d’Ivoire 2022, Kouassi Marlène Kany, a dévoilé mardi 30 août, le projet qu’elle envisage de réaliser durant son mandat, un projet qu’elle a décidé d’offrir au département d’Aboisso dans le Sud-est de la Côte d’Ivoire.

Kouassi Marlène Kany va doter Aboisso d’une école financée par la LONACI - Côte d’Ivoire

Cette action s’inscrit dans le cadre du partenariat entre la Loterie nationale de Côte d’Ivoire (LONACI) et le Comité Miss Côte d’Ivoire (COMICI), qui stipule qu’un projet social envisagé par la reine de la beauté soit réalisé par la Fondation LONACI, rapporte l’AIP.

Ainsi, lors d’une cérémonie organisée au siège de la société d’Etat à Marcory (Abidjan Sud), Miss Marlène qui avait à ses côtés ses deux dauphines (Diako Nassita et Gnakpa Laurel) et des responsables du COMICI, a indiqué que cet établissement scolaire cible les enfants et jeunes démunis, en vue de leur donner la chance d’aller à l’école.

A côté de ce projet, un autre, personnel, concerne l’insertion de personnes en situation de décrochage scolaire dans le tissu social, a révélé Marlène Kouassi, élue le 2 juillet.

Quant au président du COMICI, Victor Yapobi, il a remercié la LONACI qui accompagne sa structure depuis trois ans, donnant ainsi un “caractère particulier” à cet événement (Miss Côte d’Ivoire).

Au nom du directeur général de la LONACI, son adjojnt, Abdoulkarim Ouattara, a dit toute sa fierté pour ce partenariat d’autant plus que le COMICI oeuvre à faire rayonner la Côte d’Ivoire au delà de ses frontières.

Le collaborateur du DG Dramane Coulibaly a souligné qu’il a souhaité que cette cérémonie se tienne ce jour, puisque la Miss et ses dauphines devront accompagner à Dubaï, du 1er au 9 septembre, les deux lauréats du jeu de grattage “Double Millionnaire”.

Ce partenariat LONACI - COMICI a permis à la Fondation LONACI de financer la construction d’un dispensaire à Nanglais (Sakassou) voulu par Miss Maryline Kouadio (2020), ainsi qu’un centre de santé en cours à Yamoussoukro, selon la volonté de Miss Olivia Yacé (2021).