Côte d’Ivoire: Yaya FOFANA et le MFA pleurent l’imam Idriss KOUDOUSS

Le Mouvement des Forces d’Avenir (MFA) et son président Yaya FOFANA sont très attristés après le décès, dimanche 04 septembre 2022, de l’imam Idriss Koudouss Koné de la mosquée Bilal de Port-Boüet II (Yopougon), par ailleurs, ex-président du Conseil national islamique (CNI).

Le MFA rend hommage à feu Idriss KOUDOUSS KONÉ de la mosquée Bilal de Port-Boüet II (Yopougon)

Cette situation est une réalité que connaîtra tout homme vivant sur la terre des hommes. Étant un moment de tristesse pour toutes les confessions religieuses en Côte d’Ivoire, le Mouvement des Forces d’Avenir (MFA) au travers de cette note, tient à apporter son soutien particulier à la famille de cet éminent homme spirituel, à toute la communauté musulmane ainsi qu’à la population ivoirienne pour la disparition de notre frère, confident et amis de l’iman Idriss KOUDOUSS KONÉ.

Notre regretté avant, d’être un grand homme spirituel, a séjourné dans d’illustres universités académiques. Doté d’une capacité intellectuelle enviable, il a marqué ses preuves dans toutes les entreprises qui lui étaient dévolues. Il a également assuré avec brio des postes de décisions dont la présidence du Conseil Nationale Islamique et par ailleurs Imam de la Mosquée Bilal de Port-Bouet II.

Toutes ces qualités ont fait de lui un homme exceptionnel qu’il convient d’honorer. C’est pourquoi le Mouvement des Forces d’Avenir adresse ses condoléances à la famille éplorée et se joint à elle pour contribuer à l’apaisement de cette grande douleur, qui laissera une tache indélébile dans notre cœur et dans notre vie.

Que sa famille biologique, que sa famille religieuse et toute sa lignée puissent trouver la paix spirituelle pour traverser ce moment de séparation, commun à tout être vivant. Vive El Hadj KONE Idriss KOUDOUSS, et que le dieu tout-puissant te garde dans son jardin céleste afin que les anges de l’éternel orientent et t’ouvre le chemin pour une consécration divine.

Vive le MFA pour une Côte d’Ivoire de PAIX.

Le Président Yaya FOFANA.