Royaume-Uni: Charles III proclamé roi par le Conseil d'accession

Adieu la reine Elizabeth II, vive le roi Charles III! A 73 ans, l’ex-prince de Galles a été officiellement proclamé roi, ce samedi, sur le balcon du palais Saint-James à Londres; après la mort à 96 ans, jeudi, de sa mère, Elizabeth II.

Le roi Charles III sonne une nouvelle ère pour la monarchie britannique

Ce samedi 10 septembre 2022, le nouveau roi du Royaume-Uni, Charles III, a été officiellement investi dans sa fonction par le Conseil d'accession, à Londres. Mais cette proclamation n'est pas à confondre avec le couronnement, qui n’aura lieu que bien plus tard.

La foule a applaudi devant le palais de Buckingham lorsque le roi est revenu dans sa Rolls Royce du palais Saint-James.

"God save the King !" Charles III, 73 ans, a été officiellement proclamé roi, samedi 10 septembre, lors d'une réunion du Conseil d'accession à Londres. Ce conseil, présidé par Penny Mordaunt, s'est tenu au palais Saint-James et la proclamation a été lue en public une heure plus tard du balcon de cette résidence. Quarante-et-un coups de canon ont été tirés pour saluer l'événement.

Quelque 200 personnes étaient présentes lors du Conseil d'accession. Ce dernier est composé des membres du Conseil privé et de hauts responsables politiques, évêques, dignitaires de la ville de Londres et ambassadeurs du Commonwealth.

Environ 200 d'entre eux sur plus de 700, devraient être présents, dont la nouvelle reine consort Camilla et le prince William. Le couronnement de Charles III ne devrait pas avoir lieu avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

A la fin de la proclamation, la foule présente devant le Royal Exchange a chanté God Save the King, l’hymne national du Royaume-Uni.

Lors de la proclamation de Charles III comme souverain au palais Saint-James, six anciens premiers ministres étaient présents côte à côte. De gauche à droite : Tony Blair, Gordon Brown, Boris Johnson, David Cameron, Theresa May et John Mayor.