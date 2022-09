Royaume-Uni : Le roi Charles III s’engage à suivre l'exemple d'Élisabeth II

Charles III s'est pour la première fois adressé au Parlement britannique, deux jours après avoir été proclamé roi par le Conseil de succession.

Mort d'Elizabeth II: le roi Charles III dit ressentir «le poids de l'Histoire» face au Parlement

Le roi Charles III a fait sa première apparition devant le Parlement, rassemblé en congrès dans le grand hall du palais de Westminster ce lundi 12 septembre. Il a reçu les condoléances des députés et des Lords, puis s’est adressé aux parlementaires.

Le palais millénaire de Westminster regorge d’hommages aux souverains passés, rapporte notre correspondante à Londres, Emeline Vin. Face au vitrail érigé pour le jubilé de diamant d’Elizabeth II, Charles III peut mesurer le poids de l’Histoire : « Très jeune, Sa Majesté a fait la promesse de servir son pays et son peuple. Cette promesse, elle l’a gardée avec un dévouement non surpassable. Elle incarne un exemple de dévouement altruiste que, avec l’aide de Dieu, et vos conseils, j’entends suivre résolument. »

Après avoir quitté le château de Balmoral dimanche, la dépouille de la reine a rejoint ce lundi 12 septembre la cathédrale Saint-Gilles à Édimbourg où s'est tenue dans l'après-midi une cérémonie religieuse. Le matin, le roi Charles III s'est exprimé devant le Parlement.

Après qu'a retenti l'hymne national «God save the King», le roi Charles III a quitté le palais avec Camilla. Les deux époux se sont envolés vers l'Écosse à Édimbourg, où se trouve la dépouille d'Elizabeth II.

Après la cérémonie religieuse, le roi Charles III doit recevoir la première ministre indépendantiste écossaise, Nicola Sturgeon, et se rendre avec la reine consort au Parlement local pour une séance de condoléances. Puis, dans la soirée, commencera pour la famille royale une veillée funèbre.