Côte d'Ivoire : Le PCCET engagé dans le développement des filières agricoles

Dans le cadre du Projet des Chaînes de valeur Compétitives pour l’Emploi et la Transformation économique (PCCET), les acteurs des filières mangue et karité vont prendre part à un atelier les 19,20, 21 et 22 septembre 2022 à Korhogo.

Le PCCET échange avec les acteurs des chaînes de valeur mangue et karité, au titre du Dialogue Public-Privé

La rencontre sera le lieu pour le PCCET de partager avec ces acteurs du monde agricole, les résultats de sa mission d’échanges et de diagnostic sur le terrain, qui a eu lieu au cours de la période d’avril à août 2022.

Cette mission du PCCET a été conduite à travers toute la Côte d’Ivoire et visait notamment à identifier les conditions de production, de transformation, de conditionnement et de commercialisation de la mangue et du karité, à identifier les principaux acteurs de ces différentes chaines de valeur, à identifier les contraintes majeures des acteurs concernés et à discuter des attentes et des perspectives desdits acteurs.

Ce sont donc deux (2) ateliers (un pour la mangue et un autre pour le karité) importants que le PCCET va mener dans une région qui concentre l’essentiel des productions de mangue et de karité en Côte d’Ivoire.

Pour mémoire, le PCCET est un projet financé par la Banque mondiale et mis en exécution par une Unité de Coordination rattachée au Cabinet du Premier ministre.

Le PCCET vise à améliorer l’accès au financement et la compétitivité des chaînes de valeur de l’hévéa, du palmier à huile, de l’ananas, de la mangue du karité, du plastique et du textile & habillement en vue de la commercialisation de produits à forte valeur ajoutée.