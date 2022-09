Côte d'Ivoire : Ouattara refuse une alliance avec le FPi, Banchi se moque d’ Affi

Roger Banchi s’en est ouvertement pris à Pascal Affi N’guessan sur la toile. Le proche de Guillaume Kigbafori Soro a tourné en dérision le président du Front populaire ivoirien (FPI).

Côte d’Ivoire : Roger Banchi se moque d’ Affi N’guessan

Au cours d’une rencontre avec Albert Mabri Toikeusse, le président de l’UDPCI (Union pour la démocratie et la paix), Alassane Ouattara a révélé que Pascal Affi N’guessan, le chef de fil FPI (Front populaire ivoirien) a souhaité une alliance avec son parti le RHDP.

Cependant, le patron du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix a craché sur la proposition de l’ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo. "Quand d’autres partis veulent une alliance tel que le FPI, je lui ai dit, on n’a pas la même culture, on n’a pas la même philosophie politique, mais je dis que l’UDPCI est membre fondateur du RHDP donc va dire à tous tes jeunes frères et sœurs que leur place est dans le RHDP", a dit le chef de l’État.

Ce refus de Ouattara a fait sourire Roger Banchi. Pour ce proche de Guillaume Kigbafori "Affi est en état de prostration". "Le K.O debout, couché, assis, qui a suivi le vicieux coup de poignard asséné par le Babatchè du RHDP, en personne, devant tout le pays. Que s’est il passé ? Pourquoi offrir une telle vengeance au PPA-CI ?", a-t-il cherché à savoir.

Roger Banchi assure qu’il a toujours déconseillé aux politiciens ivoiriens de s’allier avec le RHDP. "Je vous ai toujours dit de ne jamais vous allier aux gens-là. RHDP-là, c’est le parti de Lucifer ! Grand frère Affi, toi et les autres, si vous comprenez ça, vous avez tout compris : le RHDP est un parti satanique conscient et assumant sa satanité. En te disant qu’il ne veut pas de toi, il veut te persuader que tu ne vaux plus rien chez Dieu ! Or c’est faux !", a conclu le soroiste.