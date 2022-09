Côte d'Ivoire : De retour au RHDP, Mabri convoque l' UDPCI à Man

Albert Mabri Toikeusse, le président de l' UDPCI (Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire), a signé son retour au RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et paix) d'Alassane Ouattara. À peine revenu, l'héritier de feu Guei Robert convoque une réunion du bureau politique de son parti.

Côte d'Ivoire : Mabri convoque une réunion de l' UDPCI à Man

Selon un communiqué officiel, Abdallah Albert Mabri Toikeusse convoque les membres de certaines structures de l' UDPCI à un bureau politique. La rencontre est prévue pour le samedi 17 septembre 2022 à Man, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il s'agit des membres du Conseil d'honneur et de l'ordre, des membres de l'inspection générale du parti, les secrétaires régionaux, les secrétaires départementaux, les membres des bureaux nationaux des structures spécialisées.

On note aussi que les membres du cabinet politique du président de l' UDPCI, les secrétaires nationaux, les présidents des commissions techniques, les membres du cabinet politique du secrétariat général et les membres du cabinet politique des secrétaires généraux adjoints sont conviés à ladite rencontre.

En plongeant de nouveau dans les bras d'Alassane Ouattara, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique être revenu "reprendre sa place au RHDP". "Je suis très heureux que l' UDPCI se retrouve à la maison", a dit le président ivoirien Alassane Ouattara, satisfait.

Albert Mabri Toikeusse aurait bien voulu d'une alliance entre l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire qu'il dirige et le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Cependant, il s'est heurté à un refus catégorique du chef de l'État.

"Nous savons que vous avez à coeur de laisser un pays totalement réconcilié, un pays en paix", déclaré Mabri Toikeusse à Alassane Ouattara lors d'une rencontre qui a eu lieu le 8 septembre 2022.