Côte d'Ivoire Titrologie: Exaspéré, Ouattara met la pression sur Assimi Goita

Titrologie sur Afrique Sur 7 - Ne manquez pas notre revue de presse des grands journaux de Côte d'Ivoire de ce jeudi 15 septembre 2022, marquée par l'actualité d'Alassane Ouattara en déplacement au Vatican, puis à New York. Mais aussi la situation des 46 soldats ivoiriens détenus "injustement" au Mali, selon Abidjan qui vient de saisir la CEDEAO et l'ONU.

Côte d'Ivoire - Titrologie du jeudi 15 septembre: Ouattara hausse le ton et se rend chez le SG de l'ONU

Le Président Alassane Oauttara prendra part, du 17 au 23 septembre 2022, à New York, à la 77e Session ordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies au cours de laquelle il présentera la vision de la Côte d’Ivoire sur la situation dans le monde et l’engagement de notre pays en faveur des thématiques importantes, notamment la sécurité internationale, les droits de l’homme et les changements climatiques.

Le lecteur ivoirien neutre cible toujours les premières pages de Fraternité Matin (Frat-Mat), les journaux indépendants l’Inter et Soir Info pour s'informer. Les militants des partis politiques ciblent en revanche les quotidiens proches de leurs formations politiques. Notre Voie du FPI, Le Patriote du RHDP, Le Réveil et Le Bélier du PDCI intéressent beaucoup plus les militants des différents partis politiques. Tous les matins, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les lecteurs se placent à la devanture des kiosques à journaux pour s'informer, "s'affairer", disent-ils.