Côte d'Ivoire- Vatican: Le Pape François appelle à la consolidation de la paix

En visite au Vatican, à Rome, le Président ivoirien Alassane Ouattara, aux côtés de la Première Dame, Dominique Ouattara, du Premier Ministre Patrick Achi et de plusieurs personnalités, a pris part, vendredi 16 septembre 2022, à une Messe d’action de grâce pour la paix retrouvée en Côte d’Ivoire

Coopération Côte d'Ivoire - Vatican: Alassane Ouattara reçu par le pape François au Vatican

La messe d’action de grâce qui s’est tenue à la Basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome (Italie) a été l’occasion pour Son Eminence Pietro Parolin, Secrétaire d'Etat du Vatican, qui a présidé et célébré la Messe, de se réjouir du retour au calme et à la stabilité en Côte d'Ivoire.

Dans son homélie, il a renouvelé le souhait exprimé par le Pape François de voir les autorités et l’ensemble de la classe politique de “poursuivre les efforts pour la consolidation du climat de paix, de cohésion sociale et d’unité nationale”.

Le chef de l’Etat ivoirien est arrivé à Rome (Italie), jeudi 15 septembre 2022, en compagnie de la Première Dame, Dominique Ouattara, pour une visite officielle au Vatican, après avoir présidé, la veille, un Conseil national de sécurité sur la crise qui oppose Abidjan et Bamako concernant les 46 militaires ivoiriens inculpés au Mali.

Il a été accueilli par les autorités du Vatican, le Premier Ministre, Patrick Achi, le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, Mme Kandia Camara, ainsi que par le Corps diplomatique et le personnel des Ambassades de Côte d’Ivoire au Vatican et en Italie.

Cette visite qui intervient après celle effectuée par le Chef de l’Etat, en novembre 2012, au Vatican, s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations d’amitié et de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Saint-Siège

Le Président Alassane Ouattara a eu une rencontre avec sa Sainteté le Pape François, ce samedi 17 septembre. Il s’entretiendra également avec le Secrétaire d’Etat du Vatican, Son Eminence Pietro PAROLIN et prendra part à un déjeuner de travail avec le Président de la République italienne, Son Excellence Monsieur Sergio Mattarella, au Palais du Quirinal, à Rome.