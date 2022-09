Vatican: Tout sur les 20 minutes d'entretien entre Ouattara et le Pape François

Le Souverain pontife a reçu pendant vingt minutes le président de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, et son épouse, Dominique Ouattara, dans la Bibliothèque du Palais apostolique, samedi 17 septembre au Vatican.

Le Pape reçoit Alassane Ouattara en présence du cardinal Jean-Pierre Kutwa, archevêque d’Abidjan

L’entretien entre le Pape et le président ivoirien a duré de 9h57 à 10h17 ce samedi 17 septembre. Alassane Ouattara a ensuite rencontré le cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d'État du Saint-Siège, et Mgr Paul Richard Gallagher, Secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales, rapporte ce samedi, le site officiel du Vatican, Vatican news.

La situation sécuritaire dans le Sahel évoquée

Au cours des entretiens cordiaux qui ont eu lieu à la Secrétairerie d'État, les bonnes relations entre le Saint-Siège et la Côte d'Ivoire ont été soulignées et certains aspects de la situation sociale et économique du pays ont été abordés dans le cadre du processus de réconciliation, ainsi que la contribution appréciée de l'Église catholique dans les domaines de l'éducation et de la santé.

La conversation s'est poursuivie par un échange de vues sur la situation internationale, notamment en ce qui concerne les pays d'Afrique occidentale et la région du Sahel, ainsi que la sécurité régionale, a informé la Salle de presse du Saint-Siège dans la foulée de l'entretien.

Échanges de dons

Le Pape a offert à Alassane Ouattara des volumes de documents pontificaux, le message pour la paix de cette année, le Document sur la fraternité huimaine, le livre sur la Statio Orbis du 27 mars 2020 publié par la Librairie éditrice vaticane, ainsi que des carreaux en céramique.

Le président ivoirien a pour sa part offert un coffret en bronze avec des attributs de chef, un livre sur la présidence et des chocolats.

Messe pour la paix retrouvée, célébrée par le cardinal Parolin

Le président ivoirien est arrivé à Rome, jeudi 15 septembre. Dans la matinée du 16 septembre, il a visité l’hôpital pédiatrique du Saint-Siège, le Bambino Gesù, puis a participé à une séance de travail au dicastère pour le Service du développement humain intégral.

Alassane Ouattara a ensuite pris part à une messe d’action de grâces pour la paix retrouvée en Côte d’Ivoire, célébrée par le cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’État du Saint-Siège, en la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome, à 18h00.

Le cardinal Jean-Pierre Kutwa, archevêque d’Abidjan la capitale, était présent. Il évoque l’importance de cette messe pour la paix dans un contexte ivoirien de divisio