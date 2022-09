BOX DE POLICE : L’AMUGA s’inspire de l’exemple de la Mairie du Plateau

La sécurité des populations est une compétence régalienne partagée entre les autorités de police nationale et les autorités de police locale suivant une répartition de prérogatives bien définie qui met à contribution l’effort conjugué de la Police nationale et celui de la Police municipale, pour ce qui concerne la police administrative et la sécurité de proximité. Il y a exactement deux ans, en août 2020, la Mairie de la Commune du Plateau lançait une communication sur l’installation des tout premiers box de police municipale dans le District d’Abidjan.

La Mairie du Plateau se félicite de l'installation de box de police pour les Unités de l’URC du District d’Abidjan

Ces installations modernes et inédites entraient dans la mise en œuvre de la vision du Maire Jacques Gabriel EHOUO, Député-Maire du Plateau, qui a très tôt ambitionné de faire de sa cité une smart city (ville intelligente) sécurisée et sûre. Deux ans après l’installation de ces premiers box dans la Commune du Plateau et au moment où l’AMUGA emboite le pas à la Commune du Plateau pour doter les Unités de l’URC du District d’Abidjan de ces abris, il a semblé juste de s’interroger sur l’utilité de ces équipements.

Selon les autorités communales du Plateau, les box de police servent depuis leur installation à assurer une présence permanente et dissuasive de sécurité de proximité, à soutenir les interventions de la Police et de la Gendarmerie Nationale, dans la limite des compétences reconnues à la Police Municipale, à assister les populations et usagers de la Commune en cas d’incendie ou d’accident, à apporter les premiers secours dans la limite des compétences communales, à appuyer les unités de régulation de la circulation et de la fluidité routière, à informer et orienter les usagers et visiteurs de la Commune, à prévenir ou informer la Police Nationale sur certaines situations relevant des compétences de police nationale, à alerter les sapeurs-pompiers et toute autre force de protection civile en cas de besoin.

Au regard du satisfécit des autorités locales du Plateau et de l’initiative de l’AMUGA, tout porte à croire que cette heureuse initiative du Conseil Municipal du Plateau a fait des émules dans la contribution des pouvoirs publics à améliorer les conditions de travail de nos agents de l’Unité de Régulation de la Circulation (URC). Vivement qu’à la suite du Plateau et de l’AMUGA, d’autres bonnes volontés contribuent à décupler le nombre de ces box qui sont aussi des postes avancés de sécurité et des points de relais des activités de sécurité de proximité. Enfin, il faut se réjouir de cet exemple de bonne complémentarité entre la vision des autorités locales et les autorités gouvernementales car ce sont les usagers qui en tirent le plus grand bénéfice.