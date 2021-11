Transport: Comment Jacques Ehouo veut faire du Plateau une « Smart City »

Depuis sa prise effective de fonction à la tête du Conseil Municipal du Plateau, l’Honorable Jacques EHOUO a entrepris une série de réformes dans les différents secteurs de son administration. Dans le domaine du transport qui représente un point phare de la gestion du centre-des affaires, les autorités municipales ont mis en place dès fin 2019, une nouvelle stratégie.

Plateau Smart City: Gestion de la mobilité urbaine dans la commune

De façon concrète, cela se traduit par la réappropriation par la Mairie du domaine public relatif au stationnement (Parking et autres installations). Pour y parvenir, le Conseil municipal a procédé à l’assainissement des trottoirs qui étaient jusque-là envahis de commerces et de stationnements anarchiques. Depuis lors, des potelets et des barrières sont installés. Cette mesure vise à créer les conditions de la vulgarisation des moyens de mobilité douce (la marche, le déplacement à vélo …). Il a été également réaménagé les baies de stationnement.

Les usagers ont pu noter la mise en place d’une signalétique appropriée qui les informe des zones où le stationnement est autorisé ou pas : stationnement permanent autorisé : bandes jaune et noir en bordure de trottoir - stationnement temporaires autorisés: bandes noir et blanc, stationnement interdit bandes rouge et blanc. Une station de covoiturage, c’est à dire une aire de stationnement destinée à l’embarquement et au débarquement-minute des passagers par les véhicules de transports intercommunaux, a été créée.

Quatre autres périphériques seront livrées dans les prochains mois. Elles permettront de désengorger le trafic à l’intérieur de la commune en régulant le flux de ces véhicules. Afin d’assurer une gestion efficiente de la circulation et de rendre ce système pérenne, un titre d’accès aux espaces de covoiturages pour le transport public et privé est exigé. L’obtention de ce titre est consécutive à une homologation du véhicule de transport par les services techniques de la Mairie. Après en avoir fait la demande, une inspection physique du véhicule est faite avant le dépôt de la documentation technique (carte grise, visite technique …) et des informations relatives au conducteur.

« Plateau Smart City : Plateau le jour, Plathan la nuit, la cité qui ne dort jamais »

Dans les cas des sociétés de transport de personnel, la liste des agents transportés ainsi que le trajet journalier du conducteur sont requis. Pour ce qui est des demandes de baies de stationnement, les requérants sont invités à renseigner un formulaire fourni par la Mairie. Les autorisations ne sont attribuées qu’après une étude de faisabilité. Les autorités municipales ne comptent pas s’arrêter là. Plusieurs projets sont en cours d’exécution. Les silos parkings, ces parkings en hauteur offrent, contrairement aux conventionnels, deux fois plus de places, ce qui permet de faire des économies aussi bien en matière de construction qu’en terme de coût d’exploitation.

Au terme de ce projet, ce sont 10 000 places qui seront aménagées. Il est également prévu la mise en place d’un système de transport intra communal (T-com) qui va inclure un réseau de navettes électriques qui permettra l’interconnexion des parkings et des stations de covoiturages, de taxis communaux VIP et des vélos électriques libre accès. Des bornes de station-vélo seront installées au niveau des quais de bateau bus et gares de bus, des stations de covoiturages et également devant les établissements professionnels et scolaires.

Ce réaménagement du transport au niveau de la cité des affaires s’inscrit dans la volonté du Député-Maire de faire de la commune une « Smart City ». ‘’Le Manathan de l’Afrique de l’Ouest’’ comme on l’appelait autrefois devient désormais ‘’Plathan’’, la contraction de Plateau et Manathan. Sa vision pour le Plateau, Jacques Ehouo la résume bien avec la phrase : « Plateau Smart City : Plateau le jour, Plathan la nuit, la cité qui ne dort jamais ».

Sous-direction de la Communication de la Mairie de la commune du Plateau