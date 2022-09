Côte d'Ivoire - BAGOUÉ: Une médiation s'impose entre Bruno KONÉ et Siama BAMBA

La BAGOUÉ est confrontée à un élan politique d’union et des dirigeants politiques qui sont dans des calculs malséants. Les leaders politiques de la région notamment le Ministre KONÉ Bruno Nabagné et le président du conseil régional, Siama BAMBA, se livrent sournoisement une adversité fraternelle pour le bien-être des populations.

RHDP - Choix du prochain président du Conseil régional de la Bagoué: La politique et le politique doivent fusionner en un pour le progrès

Chacune des parties se présente comme le meilleur profil et le mieux placé, l'homme de la situation pour apporter le développement tant attendu par les populations. Les lieutenants de chacun des leaders se donnent parfois des coups lors de leurs randonnées politiques dans la région en prélude aux élections locales de 2023. En effet, la démocratisation ou le libre-choix des populations relatif à la désignation du leader qui doit les servir est à saluer. En revanche le revers de ce système n'est pas sans danger. Il laisse toujours un arrière-goût amer. Ne dit-on pas qu’un mauvais accord vaut mieux qu'un bon procès ? Oui, il serait mieux que les leaders politiques du même bord s'accordent politiquement à l'effet de minimiser ou d’éviter un contraste sociopolitique dans une même région.

Nous en appelons donc à la responsabilité politique, à l'union de la grande famille RHDP, à la fraternité régionale qu'une unanimité soit trouvée à l'issue des discussions afin d’éviter la pluralité des candidatures pour les mêmes causes celles du développement régional. Chacun peut apporter sa Pierre à l’édifice de là ou il se trouve. Mais hélas ! Le POLITIQUE est en deçà de la POLITIQUE. Le POLITIQUE renferme les conditions du vivre-ensemble, tandis que la POLITIQUE transporte les stratégies de la conquête et de l’exercice du pouvoir. Tout les oppose. Le politique prône l’unité malgré tout ce qui divise et sépare. Alors que la politique divise et sépare malgré tout ce qui unit.

C'est en cela que la région de la BAGOUÉ risque d’être confrontée et réduite si l’on y prend garde. Les leaders politiques ont tous leurs places dans le développement de leurs régions respectives. Chacun avec son agenda politique doit jouer son rôle, celui d’incarner ses populations, celui d’être à leurs côtés en silence et à leur écoute. Cependant, nous interpelons le comité de nos sages, nos doyens cadres notamment, le Professeur Saliou TOURÉ, Yaya DEMBÉLÉ, le Colonel Sory DEMBÉLÉ, Etienne FADJOUMON, le Ministre Aboulaye KONÉ et bien d'autres d'user et peser de tout leur poids pour raffermir l'union, la fraternité, la solidarité et la cohésion socio-politique entre nos cadres et leaders politiques. Il y va du développement de la région de la BAGOUÉ notre bien commun.

Par Idriss DAGNOGO