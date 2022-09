France: Booba sort un dossier compromettant sur Magali Berdah

Les jours passent et se ressemblent pour Booba. Le rappeur franco sénégalais n’envisage aucunement pas de répit dans son combat qu’il mène contre les influenceurs. Chaque jour qui passe, le Duc de Boulogne ne fait que tirer sur ces derniers en particulier Magali Berdah qu’ils accuse d’escroquerie. Dans une nouvelle sortie sur son compte Twitter qui est devenu un véritable outil de combat contre les influenceurs qu’il qualifie de véreux, Booba sort un vieux dossier de la directrice de Shauna Events.

Booba sort un vieux dossier sur Magali Berdah

Le conflit entre Booba et Magali Berdah est à son paroxysme. Les deux personnalités se détestent à mort et leurs échanges houleux et violents sur les réseaux sociaux en sont les parfaites illustrations. Booba dénonce les placements frauduleux des produits des influenceurs sur les réseaux sociaux et a même porté plainte contre Magali Berdah à cet effet. Suite à cette action judiciaire intentée par B20, la police a ouvert le 6 septembre dernier une enquête contre la dirigeante de Shauna Events. La concernée, de son côté, dénonce un cyberharcèlement de la part du B20.

Cette affaire qui suscite énormément d’intérêt sur la toile a eu le mérite de retenir l’attention de la chaîne France 2 qui lui a consacré un documentaire dans son émission « Complément d’enquête » qui met en évidence les placements frauduleux des produits des influenceurs sur les réseaux sociaux. « Comme vous l’avez compris, il y aura un avant et un après complément d’enquête, ceux qui sont encore aveugles ne verront plus jamais ces influvoleurs de la même façon. Fin du système démoniaque qui a duré beaucoup trop longtemps.. Fin de tous ces voleurs écervelés », avait déclaré Booba à l’annonce de la production de ce reportage.

Et voilà quelques jours après sa diffusion, le père de Luna et Omar sort un nouveau dossier de Magali Berdah. Le Duc de Boulogne a posté une capture d’écran d’une convocation judiciaire datée du mois de juin 2015 et adressée à Magali Berdah sur laquelle la dirigeante de Shauna Events était convoquée par la police. « Bah alors ?@MagaliBerdah c’est le convoqueyyyy ? Vous êtes apparemment des services de police pour escroqueries et ça date pas d’hier », a posté le rappeur. Une nouvelle pique qui va sans doute courroucer Magali Berdah.