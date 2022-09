France: Outre Magali Berdah, Booba attaque une autre infuenceuse

Booba ne compte pas s’arrêter. Le rappeur qui s’est lancé dans une bataille contre les influenceurs s’est attaqué à Nabilla après que cette dernière a posté une vidéo expliquant son souhait de retourner vivre en Europe après des années passées en Asie.

Booba détruit Nabilla

Outre Ghennam, Dylan Thiry, Marc Blata ou encore Magali Berdah, Booba vient d’ajouter à sa liste d’influenceurs auxquels il s’en prend, Nabilla.

Le Duc de Boulogne s’est engagé dans un combat contre ces derniers qu’ils accusent d’escroquerie depuis plusieurs mois. En effet, l’artiste souhaite mettre fin aux placements de produits frauduleux publiés par certains influenceurs et il a fait de son compte Twitter un véritable outil de combat contre pour s’attaquer à ces différentes stars de télé-réalité.

Dans une vidéo récente partagée sur son compte Twitter, Nabilla évoque son envie de quitter Dubaï pour l’Europe. « Je respecte énormément Dubaï, mais je ne me verrais pas habiter là-bas toute ma vie. C'est vachement quand on habite en Europe car on peut faire beaucoup plus de choses, notamment les Fashion Week. Ce sont des choses que j'aime vraiment faire », a déclaré Nabilla.

Cet argumentaire de l’épouse de Thomas Vergara semble irriter Booba qui a lancé un Tweet assassin à l’endroit de Nabilla. »On s'en bat les couilles. Culture du vide. Insupportable », a-t-il déclaré. Ce tweet qui risque de ne pas plaire à l'intéressée.

Magali Berdah, la cible principale de Booba

Cette semaine, le B20 et Magali Berdah ont encore alimenté la toile avec des attaques virullentes rendues coup sur coup. Alors que la police a ouvert une enquête judiciaire pour escroquerie à l’encontre de Magali Berdah, suite à une plainte de Booba, ce dernier ne s’est pas empêché d’envoyer d’autres piques à la dirigeante de Shauna Events.

Loin d’abdiquer, Magali Berdah a tenu un point de presse jeudi pour dénoncer ce qu’elle appelle un cyberharcèlement de la part de Booba.