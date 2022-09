Côte d’Ivoire -RHDP: Elu au Plateau, OD pose les bases de son mandat

Seul candidat en lice pour le poste de secrétaire départemental du RHDP Plateau, Ouattara Dramane dit OD a été élu sans coup férir au terme de l’élection qui s’est déroulée le samedi 23 juillet 2022.

Ouattara Dramane dit OD (RHDP Plateau): « Nous avons le devoir de respecter nos engagements et de donner le meilleur de nous-mêmes»

Elu à 100% des suffrages exprimés en qualité de secrétaire départemental du RHDP dans la commune du Plateau, Ouattara Dramane dit OD est plus que jamais déterminé à relever le défi de la cohésion et l'unité au sein de la grande famille des Houphouetistes, mais surtout à relever le défi des échéances électorales prochaines. Une semaine après l’investiture des départementaux du parti, par le président Alassane Ouattara, par ailleurs président du RHDP, le secrétaire départemental du Plateau vient de dévoiler les maîtres mots qui vont guider son action tout le long de son mandat.

« Toute fonction, aussi minime semble-t-elle, appelle de grandes responsabilités. Il ne s’agit pas des obligations inhérentes à la nature ou à la spécificité de la fonction. Non. Ces responsabilités vont bien au-delà et demeurent transversales, peu importe le rôle qu’on endosse. En effet, le respect de la parole donnée, l’abnégation au travail sont des valeurs insusceptibles de négociation. Chef de famille, délégué de classe, Instituteur ou Secrétaire Départemental, tous, avons le devoir de respecter nos engagements et de donner le meilleur de nous-mêmes (…) C’est là, les principes qui dicteront mon mandat de Secrétaire Départemental », a écrit OD sur sa page Facebook.

Dans une interview accordée récemment à Fraternité Matin, Ouattara Dramane considérait son élection au Plateau, comme l’expression de la confiance, l’entente, mais également des ambitions affichées par les militants de la commune du Plateau. « Le consensus est l’entente suprême en démocratie. C’est un trait distinctif du Rhdp-Plateau. Ce plébiscite est l’expression de notre ancrage au Plateau depuis 1994 », avait-il confié, ajoutant que son élection constitue un marqueur de la dynamique nouvelle insufflée par les responsables du parti, qui mettent ainsi en œuvre la ‘’vision éclairée’’ du président Alassane Ouattara. « Cette dynamique préfigure nos ambitions à venir. Ce que cette élection apporte comme changement qualitatif, c’est la confirmation d’un leadership naturel. Elle clarifie et consolide un positionnement de longue date et traduit une volonté partagée de cohésion et d’unité », avait-il renchéri.