Aboisso : Plus de 38 millions FCFA au profit des foyers indigents

La ville d'Aboisso a accueilli la cérémonie officielle de la Journée Nationale de la Solidarité (JNS), le samedi 17 septembre, à l’espace Eitché Elleinguand, autour du thème « Solidarité, facteur d’inclusion sociale ».

Pluies diluviennes à Aboisso: Belmonde Dogo exprime la solidarité du gouvernement aux populations sinistrées

A cette occasion, la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo a offert au nom du Gouvernement, plus 38 millions de francs CFA en vivres, non vivres et en numéraire à la population du Sud Comoé dont une maison équipée offerte, tous frais payés sur un an.

la Ministre Belmonde DOGO a aussi fait don de vivres, non vivres d’une valeur de plus 26 millions de francs CFA aux populations sinistrées des dernières pluies diluviennes qui avaient occasionnées plusieurs victimes dans la région du Sud Comoé.

Composés de sacs de riz, de cartons d’huile, de cartons de tomates pâtes, de cartons de pâtes alimentaires et de cartons de savons.

« Nous devons puiser aux sources pour renouer avec nos Guides pour l’hospitalité et la Solidarité. Parce qu’un geste de solidarité à l’endroit d’une personne ou d’une communauté en détresse, vaut mieux que milles mots de compassion dans les mêmes circonstances, je voudrais ici saluer et remercier Monsieur le Premier Ministre, Patrick ACHI, qui marque toujours de l’intérêt à soutenir les actions de solidarité du Gouvernement à l’endroit de nos populations en difficultés. » a fait savoir la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté.

Occasion pour Myss Belmonde DOGO, de rappeler à cette édition de la JNS, que cette volonté de proximité de la solidarité du gouvernement auprès des populations vulnérables se traduit mieux par ce nouveau concept du « Dimanche de la Solidarité ». Il vise à partager des moments de bonheur dans la solidarité agissante des couches démunies, afin de les aider à sortir de leur état de vulnérabilité.

Comme les éditions précédentes, la Journée Nationale de la Solidarité à Aboisso, a connu une cérémonie de décoration de personne morale et physique dans l’ordre du mérite de la solidarité.

Ce sont au total 26 personnalités qui ont été décorées pour leur bravoure, leur acharnement du travail bien fait et surtout pour leurs actes de solidarité. Six (06) élevée Commandeur dans l’ordre du mérite de la solidarité, neuf (09) au rang d’officiers et dix (10) au rang de chevaliers.

« Je voudrais vous traduire toutes mes félicitations ainsi que la gratitude du gouvernement. Cependant, ces médailles que vous arborez avec fierté doivent tous les jours, vous rappeler votre mission de bons samaritains à l’endroit des populations ivoiriennes partout où elles éprouvent le besoin », a exhorté Myss Belmonde DOGO après les avoir invités à continuer d’être des ambassadeurs de la Solidarité.

Elevé dans l’ordre de Commandeur pour s’être distingué comme meilleur gestionnaire des Conseils Généraux de Côte d'Ivoire en 2005 puis lauréat du prix international pour le progrès et la promotion humaine Aka Aouélé Président du conseil régional, parrain de cette 16ème édition à exprimer sa reconnaissance et sa gratitude au Président de la République SEM Alassane Ouattara. « Cette médaille, je la porte croyez-moi, avec immense fierté. C’est notre engagement pour le développement de proximité, depuis plusieurs années qui nous vaut de recevoir cette distinction » : a-t-il indiqué.

Il a aussi invité la population à toujours œuvrer dans le cadre de la solidarité « Il nous revient d’agir ici et maintenant, afin de lutter contre les stigmatisations et les vulnérabilités de toutes sortes, nous ne saurons agir seul, sans le concours de toutes et de tous. » a conclu le parrain.

Il faut noter que tôt dans la matinée de cette journée de célébration officielle de la JNS, la Ministre a procédé à un planting d’arbre à l’espace vert de la localité, rebaptisé « Place de la Solidarité ».

Aboisso aura état le temps des festivités marquant la célébration officielle de la Journée Nationale de la Solidarité, « la capitale de la solidarité » débuté depuis le 14 septembre, plusieurs activités ont meublé cette 16 ème Edition. De la tenue d’une table ronde autour des notions de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) à la projection de film sur les activités de solidarité du Ministère en passant par des activités sportives et culturelles.