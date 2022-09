France: Tentative d'intrusion dans la résidence du Roi du Maroc

Alors que le Maroc est à couteau tiré avec l’Algérie sur l’épineuse question du Sahara Occidental à l’occasion de la 77ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New-York, son souverain, le Roi du Maroc,Mohammed VI, doit faire face à une nouvelle actualité qui n’est pas du tout reluisante. Un jeune migrant a tenté de s’introduire dans sa luxueuse résidence privée de Paris.

La résidence du Roi du Maroc à Paris cibléé par un migrant marocain

Absent des funérailles de la Reine Élisabeth II, lundi dernier, en raison du protocole de la Couronne Marocaine, le Roi du Maroc ne s’est pas non plus rendu à la 77ème Assemblée Générale des Nations Unies à New-York. Le souverain s’est fait représenter par son Premier Ministre, Aziz Akhanouch à cette rencontre des grands dirigeants de la planète dans un contexte marqué par la crise ukrainienne, et ses retombées négatives sur l’économie mondiale mais également une escalade des tensions entre le Royaume chérifien et son voisin l’Algérie.

C'est dans ce climat que la résidence du Roi du Maroc à Paris a été visée par un jeune migrant marocain. Selon nos sources bien informées, dans la nuit du 22 au 23 septembre, un jeune migrant marocain a tenté de faire irruption dans cette somptueuse résidence privée du Roi du Maroc à Paris. Pour l’instant, on n’ignore le motif réel de cet acte répréhensible du jeune marocain mais tout porte à croire que c'est une tentative de cambriolage au regard de la qualité de l'immeuble.

Une résidence de haute gamme

Située à Émile Deschanel, dans le 7 ème arrondissement de Paris, à mi-chemin entre la Tour Eiffel et l’Ecole Militaire, cette somptueuse résidence a été acquise par le Roi du Maroc en 2020. Son prix pharaonique, 80 millions d’euros, soit un peu plus 85 milliards de centimes marocains, avait suscité le courroux d’une partie de la population du Royaume Chérifien à l’époque.

L’ancien propriétaire de cet immeuble n’est autre que le prince et vice-ministre de la Défense saoudien Khaled Ben Sultan Ben Abdelaziz Al Saoud, fils de l’ancien prince héritier et ministre de la défense Sultan Al-Saoud.

Mohammed VI possède plusieurs biens immobiliers à Paris, dont une est située non loin aux Invalides.