Côte d’Ivoire - Minfla : 27 millions FCFA pour soutenir les sinistrés d’une tornade

Située à 15 km de Zuenoula (région de la Marahoué au Centre de la Côte d'Ivoire), la localité de Minfla a fait les frais d’une violente tornade le 19 Août dernier. Sur son passage, cette tornade a causé la destruction de plus 200 habitations, laissant ainsi des centaines de familles dans la désolation.

Belmonde Dogo aux populations de Minfla à Zuénoula: "l’Etat de Côte d'Ivoire ne vous a pas oubliées"

Informée, la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde DOGO a effectué le déplacement, en compagnie de son collègue du Gouvernement en charge de la Promotion de la Bonne Gouvernance et de la Lutte contre la Corruption, auprès des familles sinistrées pour leur apporter le réconfort du Gouvernement. Ce sont des vivres et non vivres de plus de 27 millions de francs CFA qui ont été remis aux familles.

Elle devait être une cérémonie de compassion à Minfla, dans le département de Zuenoula. Mais en lieu et place, les populations ont offert à la Ministre Belmonde DOGO des moments festifs.

Et ce, malgré le malheur qui a frappé 06 quartiers du village, dont 256 habitations touchées et 62 totalement détruites par le passage d'une tornade, dans la localité, le mois dernier.

« En venant ici, je pensais trouver des parents tristes, mais à mon arrivée votre accueil chaleureux, plein de joie, (…) m’a démontré que vous avez su développer une grande capacité de résilience face aux caractères imprévisibles de la nature", a indiqué la Ministre Belmonde DOGO, tout en remerciant les familles d'accueil pour leur sens d’hospitalité à l’égard de leurs frères en détresse.

« Vous avez démontré que les valeurs ancestrales d’entraide partagées par nos aïeux n’ont pas disparu en ces temps modernes. Des valeurs de solidarité chères au Président de la République, SEM Alassane OUATTARA, sont une réalité à Minfla », s’est réjouie la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté.

Belmonde DOGO a rassuré les populations que l’attente d’un mois, ne doit être perçue comme une négligence de l’Etat: « Soyez en rassuré que l’Etat ne vous a pas oubliées. Malgré les contraintes qui ont été les nôtres ces derniers temps, je tenais moi-même à être présente à vos côtés pour vous présenter la compassion du Gouvernement ».

Une solidarité que la Ministre de Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a manifesté en remettant aux familles sinistrées et aux populations des vivres et des non vivres de plus de 27 millions francs CFA.

Composés de sacs de riz, de ciments, de feuilles de toile, de cartons de pâte alimentaire, tomate et de savons.

« C’est pour nous, une immense joie de vous recevoir dans notre village Madame la Ministre. Quand vous vivez une situation difficile comme la nôtre, le soutien de l’autorité apporte plus de réconfort. Et Madame, vous êtes venues les bras chargés, cela ne peut que nous soulager davantage», a signifié le porte-parole des familles sinistrées.

A sa suite, le Ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance et de la Lutte contre la Corruption, Épiphane Zoro Bi BALLO a salué l’engagement et les actions de proximité auprès des couches vulnérables de la Ministre Belmonde DOGO. Selon lui, «elle représente le « visage de Solidarité du gouvernement », car nous apprécions sa réactivité et son efficacité face à chaque situation nécessitant le soutien du Gouvernement. Population de Minfla, je vous demande de la saluer », a-t-il dit.

Deux familles sinistrées ont reçu la visite de la délégation ministérielle, occasion pour les deux ministres de constater les dégâts laissés par cette catastrophe naturelle le 19 Aout dernier. Des visites de réconfort qui ne manquent pas de faire apparaître des sourires sur les visages des familles visitées, signe d’un espoir retrouvé.