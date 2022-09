Côte d'Ivoire : Comment le village de Mbrou prépare son développement

Situé dans le département d'Agboville, le village de Mbrou rêve de devenir l'un des villages les plus modernes de Côte d’Ivoire. Et pour ce faire, les villageois ont mis leur confiance en la société Challenge Immobilier International (CHIM-INTER).

Côte d'Ivoire: Yamoussa Coulibaly s'engage pour le développement de Mbrou

"Nous vous félicitons pour votre désignation comme meilleur manager des structures immobilières d'Afrique, il y a quelques jours, à Kigali, au Rwanda. Merci pour l'honneur que vous faites à toute la Côte d'Ivoire. Nous espérons qu'avec votre expertise, vous ferez de Mbrou, l'un des villages les plus modernes du pays", a déclaré N'gnagne Doffou Augustin, le notable en charge du lotissement et porte-parole de la notabilité.

C'était le vendredi 23 septembre 2022, lors de la cérémonie de réception officielle des attestations des lots par le patron de Challenge Immobilier International (CHIM-INTER), Yamoussa Coulibaly.

"Nous allons réserver une partie des terrains pour réaliser un programme immobilier à l'intention des ressortissants du village et des fonctionnaires. Nous prévoyons, également, des infrastructures hôtelières pour les centaines de personnes effectuant le pèlerinage à Mbrou chaque semaine. C'est une ville qui est entrain de se construire. En notre qualité d'opérateur économique de Côte d'Ivoire et d'entreprise citoyenne, nous venons apporter notre contribution au développement de cette localité", a promis l'opérateur économique.

Puis de rassurer : "C'est ce que nous faisons à Bonzi, à Yamoussoukro, c'est ce que nous faisons ici et ailleurs. Nous sommes venus, aujourd'hui, remplir notre devoir vis-à-vis de la chefferie pour continuer en tant qu'entreprise citoyenne à participer au développement de Mbrou". Chef de ce village de plus de 8 mille âmes, Arra Digbo Ambroise a rassuré les partenaires et les souscripteurs de Chim-Inter.

"Les lots de cette structure, à Mbrou, ne font l'objet d'aucun contentieux. Nous avons un collège privé, 4 écoles primaires, un dispensaire et un poste de gendarmerie. Notre préoccupation, c'est un château d'eau. Nous souhaitons avoir de l'eau potable parce que nous recevons beaucoup de visiteurs qui viennent en pèlerinage religieux", a-t-il espéré.

Le PDG de Challenge Immobilier International (CHIM-INTER) a clôturé sa visite à Mbrou par une visite de sites, d'abord à la mosquée, ensuite à l'église catholique, au collège privé et enfin au dispensaire du village pour toucher du doigt les réalités que vivent les populations.