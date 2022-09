Football: Koné Ibrahim, Zézéto et Sam Abouo recrutent à Danané

A Danané, le trio d'anciennes gloires du football ivoirien ayant assisté au tournoi de la fraternité doté du trophée Edwige Diety, s'est lancé, Samedi 24 Septembre 2022, à la détection de talents. Pour ce faire, un test de recrutement des joueurs âgés de 15 à 25 ans, a été organisé au stade du lycée Zingbé Mathias en vue de préparer la saison 2022-2023 pour le championnat de Division régionale prévu pour le 6 Octobre 2022.

Danané: 103 jeunes joueurs venus des sous-préfectures de Gbon-houyé et Kouan-Houlé prennent part à un test de recrutement de football

Appuyés par des coachs venus de Daloa, Sam Abouo Dominique et ses collègues footballeurs Koné Ibrahim et Zézé Venance dit Zézéto se disent déterminés à trouver les oiseaux rares qui feront bientôt parler de Danané. « Nous sommes là à une détection de talents. Concrètement, il s'agit d'essayer de repêcher les joueurs les plus excellents pour voir dans quelle mesure les utiliser. A la base, nous répondons à la demande d'un club ivoirien. Ayant pris part partiellement à la 3ème édition du tournoi de madame Edwige Diety, nous nous sommes dits qu'il y a déjà de la matière à Danané au vu du niveau de la compétition. Venus à trois, nous souhaitons marquer notre reconnaissance à cette dame au grand cœur en offrant la chance d'une carrière footballistique à ses frères du canton qui l'a vu naître. L'idéal serait de parvenir au terme des deux jours de présélection à une équipe qui fera la fierté de la région», a indiqué l'international Sam Abouo Dominique.

Puis de préciser : « Vu que nous étions seulement au lancement et à la finale du tournoi de fraternité de Mme Edwige Diety, nous n'avions pu voir toutes les équipes. Ce qui explique la présence de tous les joueurs. Aujourd'hui avec la détection, on espère trouver une équipe pour la participation nationale. Sinon nous essaierons de caser les talents que nous aurons détectés». Pendant deux jours, ce sont au total 103 jeunes joueurs venus des sous-préfectures de Gbon-houyé et Kouan-Houlé qui ont effectué le déplacement afin de prendre part au test de recrutement. Pour le coach Tiehi, la détection de talents se fera sur une bonne période parce que tenant compte des aléas du football.

« Après la détection, nous passons au second jour au réveil musculaire. Leur mise en forme est importante pour le sélectionneur. La finition se fera à Daloa avec ceux qu'on aura retenus ici, à Danané. Nous serons quatre coachs à travailler au format de cette nouvelle équipe. A Daloa, ces jeunes gens réaliseront d'eux-mêmes que c'est une nouvelle page qui s'ouvre désormais dans leur vie. C'est toute une carrière footballistique professionnelle que nous leur proposons. A eux de donner le meilleur d'eux pour mériter leur place dans le championnat», a-t-il confié. En fin de soirée, sélectionneurs et dirigeants de la future équipe des jeunes joueurs de Danané affichent bonne mine. 26 joueurs sont retenus.

« Pour nous, organisateurs du tournoi de la fraternité doté du trophée Edwige Diety, c'est un honneur et une fierté de savoir que nos actions permettent ce jour d'aboutir à une équipe qui évoluera en championnat. Dire demain que de ce tournoi, un fils de Danané jour en première division ou en international ne pourra que nous réjouir davantage. Aux jeunes gens retenus, nous leur promettons une carrière dans les règles du football. Ils partiront aussitôt que nous aurons l'accord de leurs parents. Ceux d'entre eux qui sont élèves, ils seront pris en charge par l'équipe et ils continueront d'aller à l'école», a indiqué Diety Guillaume, organisateur du récent tournoi de la fraternité.

Parmi les joueurs retenus, Joël So et Dié Fidel avouent leur étonnement quant au test de recrutement qui les révèlera bientôt au monde. « C'est du jamais vu à Danané. Le football est certes un sport mais c'est surtout un métier. L'offre qui vient de se présenter à nous est grandiose. Nous allons confiants pour faire honneur aux parents à qui nous demandons de toujours croire en nous», ont-ils dit, joyeux.

Une correspondance de Sony WAGONDA