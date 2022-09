Côte d'Ivoire : Yasmina Ouégnin déterminée à évincer Jean-Marc Yacé

Yasmina Ouégnin rêve de s'installer à la mairie de Cocody, une commune huppée de la Côte d'Ivoire. La fille de Georges Ouégnin, ancien protocole de feu Félix Houphouët-Boigny, est même prête à défier son oncle Jean-Marc Yacé, le maire sortant, pour atteindre son objectif.

Côte d'Ivoire : Yasmina Ouégnin et Jean-Marc Yacé, la grande bataille

Fin juillet 2022, Yasmina Ouégninavait officialisé sa candidature aux prochaines élections municipales en Côte d'Ivoire. La députée de Cocody a fait savoir qu'elle a "officiellement répondu à l’appel à candidatures, lancé le 25 juin 2022 par le Comité de gestion et de suivi des élections du PDCI-RDA, en vue de choisir les personnalités qui pourraient défendre les couleurs du Parti aux prochaines échéances électorales communales et régionales".

Depuis cette annonce, on sait que la jeune femme de 43 ans est prête à défier Jean-Marc Yacé, l'actuel maire de la commune chic de Cocody. Pour Yasmina Ouégnin, l’objectif est de "répondre à l'appel des militants". Elle a même déclaré qu'elle est "pleinement consciente que les profondes mutations de la population ivoirienne, aujourd’hui majoritairement urbanisée, ainsi que les exigences modernes de gouvernance de nos cités imposent la mise en place d'alternatives innovantes et adaptées, non seulement" à leurs "légitimes attentes, mais également aux nombreuses exigences imposées par l’évolution de la société ivoirienne".

Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Jean-Marc Yacé, le père d'Olivia Yacé, est l'oncle de Yasmina Ouégnin. Selon Jeune Afrique, des membres de la famille refusant d'assister à un duel familial ont entrepris de convaincre la fille cadette de Georges Ouégnin d'abandonner son projet. Cependant, ajoute notre source, ceux-ci se sont heurtés à un refus catégorique de la députée de renoncer à sa candidature.

Yasmina Ouégnin est une habituée des grands combats. Lors des élections législatives du 18 décembre 2016, alors qu'elle n'avait pas obtenu la caution de son parti, le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire), YAS (comme l'appellent ses partisans) se présente en indépendante contre Affoussiata Bamba Lamine, ancienne ministre de la Communication d'Alassane Ouattara et représentant le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). Yasmina s'impose avec 56,8 % des suffrages.