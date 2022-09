France - RHDP Diaspora: Les choses bougent, OD nomme des délégués

Les Délégués Politiques et Délégués Extérieurs Pays de la zone Europe, qui vont désormais animer le RHDP, sont connus. Ils ont été nommés au cours d’une réunion du Secrétariat National en charge des Militants de l’Extérieur, présidée par Ouattara Dramane dit OD, le Secrétaire National chargé des Militants de l’Extérieur du RHDP.

RHDP - Diaspora: OD fait d’importantes nominations

En séjour en France depuis le 21 septembre 2022, Ouattara Dramane dit OD a présidé, samedi 24 septembre 2022, au Novotel Paris-Est en France, un séminaire d'information et de restructuration organisationnelle des instances du RHDP de la zone Europe. Ce tout premier séminaire organisé par le Secrétariat National en charge des Militants de l’Extérieur, entre dans le cadre de la restructuration générale du RHDP et devrait s'étendre aux zones Afrique-Asie et Amérique.

Entouré de ses adjoints Issiaka KONATE et Mme Salimata DEMBÉLÉ, Ouattara Dramane a procédé à la nomination des Délégués Politiques et des Délégués Extérieurs Pays du RHDP de la zone Europe. Sur sa page Facebook, le Secrétaire National en charge des Militants de l’Extérieur, promet que ce même type de séminaire sera bientôt organisé dans les zones Afrique-Asie et Amérique.

« Les défis sont nombreux, mais principalement, nous devons nous réorganiser intelligemment pour nous déployer plus efficacement. C’est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Pour le reste, c’est une affaire interne. En tout état de cause, nous avons une stratégie claire, un plan de travail précis, nos militants sont enthousiastes et motivés. Nous sommes au travail. En temps opportun, nous vous en dirons plus. Dès que notre plan d’action sera validé par nos plus hautes autorités, nous aurons trois défis à relever : d’abord, faire de la diaspora Rhdp une force politique qui compte électoralement, ensuite faire de la diaspora de notre parti la première force de mobilisation à l’extérieur et enfin, faire d’elle la diaspora la plus disciplinée », déclarait-il lors d’une interview récente accordée au quotidien gouvernemental Fraternité Matin.

Liste des délégués nommés :

1-GNIZAKO GOGOUA VINCENT

Délégué Politique Europe Zone 1

2-OUATTARA MAMADOU

Délégué Politique Europe Zone 2

3-OULOUNEGO DIETH ANTOINE

Délégué Politique Europe Zone 3

DÉLÉGUÉ EXTÉRIEUR PAYS ( DEP)

4-KONE TIDIANE

DEP FRANCE

5- DIOMANDE ABDOULAYE

DEP ANGLETERRE

6-GBANÉ MADIARA

DEP ESPAGNE

7-COULIBALY KONIMBA

DEP BELGIQUE

8- DIAKITÉ ABOUBACAR

DEP ALLEMAGNE

9-FOFANA MOUSSA

DEP ITALIE

10-KONATÉ SYNDOU

DEP SUISSE