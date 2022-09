Tournoi Tchin-Tchin: Après la finale, ce qui attend Jonathan Morrison

Le promoteur du tournoi de petits poteaux, Cam Tchin Tchinn, Jonathan Morrison, a été traduit en justice par un certain Yannick Gohourou qui prétend être le vrai propriétaire de la dénomination Tchin Tchin.

Affaire Tchin Tchin : Yannick Gohourou réclame un dédommagement à Jonathan Morrison

Selon nos sources, le dénommé Yannick Gohourou est le président du Comité Inter Urbain de Tchin-tchin ( CITT). Une association ‘’sportive créée le 04 septembre 2019’’, et ''reconnue par les autorités compétentes sous le numéro 1965/PA/SG//D1 du 08 octobre 2019 et déclarée à l'Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle ( OAPI)''. Yannick Gohourou dit avoir même organisé deux tournois, en 2019 et en 2020, du nom de Tchin Tchin. Des tournois organisés sous l’égide de de la Fédération ivoirienne de petits poteaux, qui ont mis en compétition plusieurs équipes venues des 13 communes du grand Abidjan.

Le procès a effectivement eu lieu le vendredi 23 septembre au palais de Justice de Yopougon. Mais Jonathan Morrison n’a pas gagné le procès, comme lu sur la toile. ‘’Un autre rendez-vous a été pris chez le juge. Yannick Gohourou réclame un dédommagement, la justice tranchera‘’, nous informe une source proche de Yannick Gohourou.

Notons que la finale de la Cam Tchin Tchin, s’est déroulée, dimanche 25 septembre au Parc des Sports de Treichville. L’équipe d’Adjamé qui a battu celle de Bassam, empochera la somme de 40 millions de Fcfa. Plusieurs célébrités étaient présentes à cet événement qui fut hyper médiatisée. On peut citer Didier Drogba, Fabrice Sawegnon, Safarel Obiang, Ariel Sheney, Bleu Brigitte et bien d’autres.