Côte d'Ivoire : Ouattara dépouille Kandia Camara de ses prérogatives

Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara vient de perdre une bonne partie de ses prérogatives. Désormais, celle que les militants du parti au pouvoir, ont surnommée "Peré nationale", devrait s'accommoder de la présence, à ses côtés, d'un ministre délégué.

Ministère des Affaires étrangères: Ouattara nomme un diplomate chevronné auprès de Kandia Camara

Le président ivoirien Alassane Ouattara vient de nommer l’ambassadeur Adom Houadja, ex-chef de la mission diplomatique de la Côte d’Ivoire aux Nations unies, en qualité de ministre des Affaires étrangères délégué auprès de la ministre Kandia Camara.

Selon Jeune Afrique, la nomination de ce diplomate précéde un remaniement imminent souhaité par le chef de l’Etat qui se plaint de lenteur dans l'exécution des dossiers de la République. Le magazine panafricain renseigne qu'Alassane Ouattara souhaite en effet que l’équipe gouvernementale se montre plus souple et plus performante.

L’époux de la Première dame Dominique Ouattara serait, six mois après le dernier remaniement d'avril 2022, peu satisfait du travail de ses ministres, au point de se plaindre en privé, de «lourdeurs » et d’ « inertie » sur certains dossiers qu’il veut voir avancer plus vite.

En attendant le remaniement de fond, Kandia Camara, un pilier du parti au pouvoir, qui a conservé son poste de ministre d'État, ministre des Affaires étrangères lors du dernier remaniement ministériel, après dix longues années a l'Éducation nationale, se voit ainsi dépouillée de certaines de ses prérogatives. Mais cette fois, au profit d'un diplomate de carrière.