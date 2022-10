Côte d'Ivoire- Taekwondo : Abobo et Yopougon choisissent Jean Marc Yacé

Plusieurs maîtres de salles des communes d’Abobo et de Yopougon ont ouvertement accordé leur soutien à Jean Marc Yacé dans le cadre des élections à la Fédération ivoirienne de taekwondo

Des taekwondo ins d’Abobo et de Yopougon aux côtés de Jean Marc Yacé

En campagne pour les élections à la Fédération ivoirienne de taekwondo, Jean Marc Yacé a visité, le samedi dernier, les Ligues d’Abobo et de Yopougon. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que nombreux sont les maîtres de salles, issus de ces deux communes qui ont décidé d’accorder leur soutien au maire de la commune de Cocody, qui rappelons le, avait été élu à la tête de ladite Fédération en octobre 2021.

Mais son élection a finalement été annulée par une décision de justice tombée récemment. De nouvelles élections sont donc prévues pour le 15 octobre prochain.

Dibi Jean Claude, Maître de salle à Abobo, a demandé à ses congénères de ne pas accepter l’humiliation que l’on veut infliger au maire de la Commune de Cocody.

‘’ Il n’a pas demandé à venir à la tête de la Fédération, il était dans son coin, il jouait bien son rôle de mécène, et un matin on vient le voir pour lui demander d’être à la tête de la Fédération. Par respect, il est venu, et à peine il a commencé à travailler, qu’on lui colle un procès, et ce sont les mêmes personnes qui l’ont envoyé à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo, qui aujourd’hui, veulent le laisser tomber au profit de quelqu’un d’autre. C’est injuste. Voulant l’enlever à la tête de la Fédération après seulement 8 mois, c’est une humiliation. Et nous ne devons pas l’accepter; nous devons tous voter pour Jean Marc Yacé", a-t-il lancé.

Coulibaly Songuino, également maître de salle à Abobo, a clairement fait savoir qu’il accordera sa voix à Jean Marc Yacé. ‘’C’est nous qui l’avons voté lors des premières élections, et si on demande de reprendre les élections, on doit montrer qu’on l’a vraiment élu. On ne doit pas montrer le contraire. Et moi personnellement, je vais lui donner ma voix ‘’, a-t-il déclaré.

Pour Egny Bertrand, président de la Ligue de Yopougon, il faut voter Jean Marc Yacé afin qu’il puisse poursuivre ‘’ l’énorme’’ travail abattu durant les huit derniers mois.

‘’Il y a huit mois, le président Bamba Cheick Daniel nous a demandé de voter Me Jean Marc Yacé afin que ce dernier continue l’œuvre immense qu’il a menée. Aujourd’hui Jean Marc Yacé, de façon autonome, remet en jeu son élection, je pense que c’est une façon pour lui, de nous demander de confirmer ce que le président Bamba Cheick Daniel a dit. Et donc la Ligue de Yopougon va suivre Jean Marc Yacé étant donné qu’en huit mois, il a fait des efforts énormes, nous avons avancé dans beaucoup de dossiers. Il n’y a pas de raisons pour nous, de lui tourner le dos", a-t-il affirmé.